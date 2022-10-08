Фюрер «був у полоні ілюзій»: у росії пояснили, чому мобілізація стала несподіванкою для путіна

путін планував в Україні не війну, а «спецоперацію», щось схоже на «поліцейську». Він був у полоні ілюзій, що влади в Україні немає, український народ зустріне росіян з квітами. Він вважав, що кадрові російські військові спокійно зайдуть за декількома напрямками в Україну в кількості 120 — 150 тисяч осіб.

Про це в інтерв'ю «24 каналу» заявив російський опозиційний журналіст та публіцист Ігор Яковенко.



«Цілком ідіотський план зайти до найбільшої країни Європи за 9 напрямками пов'язаний з ілюзіями. Тут з'ясувалося, що в України звідкись взялася армія, український народ не вважає себе єдиним з російським», — наголосив Яковенко.

Він зазначив, що в Україну одразу ж увійшли дієздатні підрозділи, більша частина з яких зараз лежить в українському чорноземі чи перебуває у полоні.

За словами журналіста, з огляду на це довелося оголошувати мобілізацію. До неї російська армія була не готова взагалі. Вона не знала, як це робиться. Наразі питання мобілізації поклали на губернаторів. А платити за мобілізацію змушують громадян. Вони мають купувати бронежилети, шоломи тощо.

Він також зазначив, що російська армія має не лише проблеми із забезпеченням, логістикою, а й з командуванням. Багато командирів нижньої ланки не знають, хто приймає рішення на самому верху, кому доповідати та чиї накази виконувати.

Яковенко зазначив, що за офіційними даними в Росії наразі мобілізовано 220 тисяч осіб. Водночас виїхали з країни понад 700 тисяч людей.

За інформацією Генштабу, російські окупанти мають серйозні проблеми матеріального забезпечення. Формою забезпечена лише половина «мобіків», багатьом пропонують купити амуніцію самостійно. Це коштує чималі гроші. Деякі мобілізовані змушені брати кредити, щоби поїхати вбивати в Україну.

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