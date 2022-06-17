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путін все ще сподівається, що «завдання спецоперації будуть вирішені»: про що кремлівський правитель говорив на форумі в Петербурзі

18:46 17 червня 2022
володимир путін на форумі в Санкт-Петербурзі

У п'ятницю, 17 червня, президент росії володимир путін виступив з промовою на 25-му Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ). Його виступ наперед анонсувався Кремлем. Російські пропагандисти подавали майбутню промову як найважливішу. Стверджувалося, що президент визначить програму розвитку країни на кілька років уперед.

Свій виступ путін почав із запізненням на півтори години. Організатори ПМЕФ заявили, що деякі хакери піддали їх хвилі кібератак.

Оратор зразу заговорив про «непростий час» і, звичайно, звинуватив у всьому «західних партнерів». «Ключові для бізнесу поняття ґрунтовно підірвані нашими партнерами на Заході навмисно заради амбіцій», — сказав путін.

«США, здобувши перемогу в Холодній війні, оголосили себе посланцями Господа на Землі… Епоха однополярного світу завершилася, всупереч всім спробам її зберегти, законсервувати будь-якими засобами. Як раніше не буде. Нічого вічного немає. Колеги на Заході намагаються протидіяти ходу історії, мислять категоріями минулого століття, перебувають в ілюзіях і не хочуть помічати змін…» — мовив путін.

Саме це і змусило, за його словами, розпочати спецоперацію на території України. Російський лідер назвав це рішення «важким, але вимушеним та необхідним». Він запевнив, що всі завдання спецоперації буде вирішено.

А потім знову почав звинувачувати Захід та українську владу. Так, путін заявив, що «не росія замінувала чорноморські порти». А потім і зовсім видав ідею, що Україна розплачуватиметься за зброю, що отримується з-за кордону своїм зерном!

За словами путіна, російська «спецоперація» стала «рятувальним колом» для Заходу — США та ЄС звалили на росію усі свої економічні проблеми. «Захід немов пилососом вигрібав товари з найбідніших країн, залишаючи їм лише шкварки», — оголосив путін.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що президент Росії під час свого попереднього виступу в Санкт-Петербурзі порівняв себе з Петром I. При цьому він публічно назвав завдання, які зобов'язаний виконати.

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