Ні форми, ні касок, ні бронежилетів: у Генштабі розповіли про плачевні результати мобілізації в росії

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

«Протягом доби окупанти завдали 2 ракетних та 5 авіаційних ударів, здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від ворожих ударів постраждали об’єкти та цивільне населення більш ніж 10 населених пунктів. Серед них — Рідкодуб, Гуляйпільське, Новоандріївка, Запоріжжя, Миколаїв, Славгород. Для ударів по населених пунктах Запоріжжя та Миколаїв противник використав 4 безпілотні літальні апарати іранського виробництва Shahed-136», — повідомили у Генштабі.

Підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Виїмка, Бахмутське, Красна Гора, Бахмут, Майорськ, Андріївка, Первомайське, Веселе, Кам’янка, Побєда, Невельське, Новомихайлівка та Тернові Поди.

«Російські окупанти продовжують зазнавати втрат на півдні нашої країни. Так, в районі населеного пункту Каховка Херсонської області, підтверджено знищення живої сили та військової техніки, серед якої засоби протиповітряної оборони. Також, внаслідок ефективного вогневого ураження району зосередження противника поблизу населеного пункту Борозенське, 5 жовтня поточного року, втрати ворога склали до 10 осіб загиблими та близько 20 поранених», — йдеться у повідомленні.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 11 ударів. Підтверджено ураження 8 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 3 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили два БПЛА та два гелікоптери ворога. Ракетні війська і артилерія за добу уразили один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, понтонну переправу та комплекс РЕБ.

«За наявною інформацією, існують суттєві проблеми матеріального забезпечення мобілізаційних заходів, що проводяться військовим керівництвом російської федерації. Так, на початку жовтня, з 8 тисяч відмобілізованих осіб, які перебувають на базі новосибірського вищого командного училища, забезпечено військовою формою не більше половини. Крім того, зазначеному особовому складу видають лише польову форму та взуття. Решту екіпірування необхідно купувати за власний кошт або спробувати отримати від органів місцевої влади як гуманітарну допомогу. Залишається проблемним питання забезпечення мобілізованих шоломами та бронежилетами», — повідомили у Генштабі.

Як писали «ФАКТИ», раніше Дмитро Комаров показав, із чим росіяни відправили мобілізованих на війну, а міністр оборони України Олексій Резніков записав відеозвернення до російських офіцерів та командування.

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