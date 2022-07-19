Рада надала роботодавцям необмежене право звільняти працівників без пояснення причин

Верховна Рада ухвалила черговий закон щодо трудового законодавства — про зміни до Кодексу законів про працю. Документ був прийнятий у другому читанні та в цілому.

Як пише «Ліга», законопроект передбачає створення договірного режиму регулювання трудових відносин для малого та середнього бізнесу, який у перспективі має стати основним. Він встановлюється, якщо роботодавець — суб'єкт малого чи середнього бізнесу із кількістю працівників не більше 250 людей. Також цей режим може застосовуватися до трудових відносин між роботодавцем та працівником, заробітна плата якого становить понад 8 мінімальних заробітних плат на місяць.

Згідно з новими правилами, сторони зможуть на власний розсуд врегулювати свої відносини: систему та режим оплати, працевлаштування та звільнення, тривалість робочого тижня, відпустки тощо.

Наголошується, що проти цього законопроекту виступали профспілки, які стверджували, що документ значно обмежує основні конституційні трудові права та призведе до нав'язування працівникам невигідних умов в індивідуальному трудовому договорі. А це загрожує «диктатом роботодавця у відношенні до працівника». Представники бізнесу, навпаки, документ підтримували, заявляючи, що вільний трудовий договір зберігає права працівника, а також дає змогу обом сторонам гнучкіше змінювати умови співпраці.

Тим часом «Бізнес.Цензор» наводить думку Головного експертного управління парламенту, яке зазначає, що в деяких випадках використання такого договірного регулювання трудових відносин призведе до погіршення умов трудового договору для працівника порівняно з чинним законодавством. Зокрема, йдеться про надання роботодавцю необмеженого права на розірвання трудового договору з його ініціативи в односторонньому порядку.

Матеріал «З'являться нові підстави для звільнення працівника: що зміниться у трудових відносинах під час війни» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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