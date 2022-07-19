36.09 / 37.07 36.27 / 37.48
Київ: +22
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Рада надала роботодавцям необмежене право звільняти працівників без пояснення причин

17:05 19 липня 2022
Офіс

Верховна Рада ухвалила черговий закон щодо трудового законодавства — про зміни до Кодексу законів про працю. Документ був прийнятий у другому читанні та в цілому.

Як пише «Ліга», законопроект передбачає створення договірного режиму регулювання трудових відносин для малого та середнього бізнесу, який у перспективі має стати основним. Він встановлюється, якщо роботодавець — суб'єкт малого чи середнього бізнесу із кількістю працівників не більше 250 людей. Також цей режим може застосовуватися до трудових відносин між роботодавцем та працівником, заробітна плата якого становить понад 8 мінімальних заробітних плат на місяць.

Згідно з новими правилами, сторони зможуть на власний розсуд врегулювати свої відносини: систему та режим оплати, працевлаштування та звільнення, тривалість робочого тижня, відпустки тощо.

Наголошується, що проти цього законопроекту виступали профспілки, які стверджували, що документ значно обмежує основні конституційні трудові права та призведе до нав'язування працівникам невигідних умов в індивідуальному трудовому договорі. А це загрожує «диктатом роботодавця у відношенні до працівника». Представники бізнесу, навпаки, документ підтримували, заявляючи, що вільний трудовий договір зберігає права працівника, а також дає змогу обом сторонам гнучкіше змінювати умови співпраці.

Тим часом «Бізнес.Цензор» наводить думку Головного експертного управління парламенту, яке зазначає, що в деяких випадках використання такого договірного регулювання трудових відносин призведе до погіршення умов трудового договору для працівника порівняно з чинним законодавством. Зокрема, йдеться про надання роботодавцю необмеженого права на розірвання трудового договору з його ініціативи в односторонньому порядку.

Матеріал «З'являться нові підстави для звільнення працівника: що зміниться у трудових відносинах під час війни» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

254

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Двом категоріям пенсіонерів збільшать суму виплат: хто може сподіватися на зростання пенсій

Двом категоріям пенсіонерів підвищать пенсії: хто може сподіватися на збільшення суми виплат

Град

Настав час вибивати росіян: експерт назвав регіон, який незабаром стане ареною найжорсткіших боїв

“Люди сидять у ресторанах у Києві, наче війни у вас вже нема”: американська конгресвумен про те, що Україна не готується до війни

«Люди сидять у ресторанах у Києві, наче війни у вас вже нема»: американська конгресвумен про те, що Україна не готується до війни

Руслана Писанка

Пішла за братом і мамою: Руслана Писанка приховувала своє горе

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.