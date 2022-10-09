«Найбільші груди України» Міла Кузнєцова показала, через що насправді вибухнув Кримський міст
Українська модель Міла Кузнєцова, яка прославилася своїм погруддям 15-го розміру, опублікувала відео в Instagram, в якому натякнула на причину підриву Кримського мосту.
«Так ось воно що. На добраніч!» — написала вона.
Шанувальники моделі активно коментують відео.
Нагадаємо, що 9 липня 2020 року в Україні зареєстровано новий національний рекорд — «Найбільші жіночі натуральні груди». Власницею диплому стала помічник столичного адвоката, модель, інстадіва та блогер Міла Кузнєцова родом із райцентру Лубни Полтавської області.
Як писали «ФАКТИ», раніше Міла Кузнєцова показала в соцмережах, як вона «налякала» військовослужбовців з почесної варти.175
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