«Найбільші груди України» Міла Кузнєцова показала, через що насправді вибухнув Кримський міст

Українська модель Міла Кузнєцова, яка прославилася своїм погруддям 15-го розміру, опублікувала відео в Instagram, в якому натякнула на причину підриву Кримського мосту.

«Так ось воно що. На добраніч!» — написала вона.

Шанувальники моделі активно коментують відео.

Нагадаємо, що 9 липня 2020 року в Україні зареєстровано новий національний рекорд — «Найбільші жіночі натуральні груди». Власницею диплому стала помічник столичного адвоката, модель, інстадіва та блогер Міла Кузнєцова родом із райцентру Лубни Полтавської області.

Як писали «ФАКТИ», раніше Міла Кузнєцова показала в соцмережах, як вона «налякала» військовослужбовців з почесної варти.

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