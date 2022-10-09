Несподіваний поворот: у вибуху на Кримському мосту звинуватили Кіркорова, який станцював на хресті

Зірка серіалу «Кадетство» та російський пропагандист, генеральний директор телеканалу «Спас» Борис Корчевніков знайшов «логічне» пояснення, чому росія програє у війні проти України.

Він заявив, що виною тому, у тому числі і підриву Кримського мосту, є богохульство Філіпа Кіркорова. Пропагандист згадав ювілей артиста, на якому той танцював на хресті під час пісні «Марія Магдалена».

Він додав, що у книзі святого Миколая Сербського «Війна та Біблія» сказано, що Святитель Миколай, у причинах невдач і програшів на війні, на перше місце поставив — богохульство.

«Одна людина святого життя написала мені: «Протанцював Філіп на хресті і почалося… Буквально наступного дня в Давидовому броді було спалено велике скупчення нашої техніки. А далі пішло та пішло. Сьогодні Кримський міст. Чому в нас вирішили, що подібне (богохульство, — Авт.) пройде безкарно?!» — сказав Корчевніков.

Варто зазначити, що у своїх соцмережах Кіркоров мовчить про війну. При цьому він їздив із концертом до окупованого Криму та назвав окупантів «героями».

Виступ у Кремлівському палаці на пісню «Марія Магдалена», в рамках якого він танцював на нахиленому хресті, відбувся навесні. Тоді він назвав хореографію номера «фантазійною історією». За його словами, задум ніяк не був пов'язаний з метою образи християнства чи будь-якої іншої релігії. Кіркоров тоді зізнався, що не міг навіть припустити, що зачепить своїм виступом почуття росіян.

Як писали «ФАКТИ», раніше Борису Корчевникову заборонили в'їзд до України. Телеведучий 3 роки не зможе перетинати український кордон через незаконне відвідання окупованого Криму.

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