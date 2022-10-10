Утеплюємо будинок перед холодною зимою за допомогою пляшок: українка здивувала незвичайним ноухау

Поки влада попереджає українців про можливі віялові відключення електроенергії, перебої з теплопостачанням та постачанням газу, багато людей вигадують нові способи того, як можна зігрітися навіть у найсуворішу зиму без додаткових витрат.



Хоча, як виявляється, деякі ноухау відомі дуже давно, і їх можна застосувати у наші дні.



Наприклад, кілька років тому «ФАКТИ» писали про те, що мешканка Полтавської області застосувала порожні пляшки для того, щоб зробити своє житло теплішим та комфортнішим.



Мешканка села Озера Віра Івашко використала на будівництво 5 тисяч пляшок та півмісяця напруженої праці. Утеплення всього будинку коштувало жінці близько двох тисяч гривень — це ціна купленого цементу (ціна 2019 року), пляшки збирала, це був безкоштовний матеріал.

Головна перевага такого будинку — гарна термоізоляція. Крім того, він не вигоряє на сонці, не гниє, не іржавіє, його не треба ні фарбувати, ні білити.

Раніше «ФАКТИ» писали, як уникнути помилок під час утеплення будинку.



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