Десять головних помилок під час утеплення будинку: на що звернути увагу під час підготовки до зими

Після неодноразового попередження влади про холодну зиму, зниження на кілька градусів температури у квартирах, можливих перебоях з газопостачанням, багато українців оперативно стали утеплювати квартири та приватні будинки.

При цьому багато хто діє інтуїтивно й «на око», хоча у цій справі є свої закони, недотримання яких може призвести до нульового результату — будинок буде холодним та не триматиме тепло.

Про те, на які моменти звернути увагу, розповідає видання «20 хвилин».

Насамперед експерти звертають увагу на те, як та скільки покласти утеплювача до стіни, щоб він працював. Все, звичайно, залежить від матеріалу та товщини стіни. Найчастіше прийнятна товщина утеплювача (пінопласту або мінеральної вати) 10 см.

На думку фахівців, у більшості варіантів власнику приватного будинку варто віддати перевагу зовнішньому утепленню. Адже внутрішнє утеплення не лише зменшує простір кімнат будинку, а й не дає потрібного ефекту.

Є безліч помилок при утепленні будинку — армування сітки на сухий пінопласт, відмова від використання дюбелів, дешевий та неякісний клей. Кожен матеріал-утеплювач має свою технологію кріплення, яку потрібно дотримуватись.

При утепленні будинку не варто забувати про підвал. Не «прикривши» підвал, теплові втрати будинку збільшаться. Утеплення фасаду приватного будинку обов'язково має бути узгодженим з належним утепленням підвального приміщення.

Ще одна з помилок — недбале укладання утеплювача. Плити утеплювача повинні бути укладені так щільно й рівно, як це тільки можливо.

Починати утеплення слід з підготовки основи — ґрунтовки. Поверхня має бути ідеально рівною, очищеною від будь-якого сміття.

Можна зайнятися утепленням будинку самому, але без досвіду це навряд чи вийде якісно. Сучасні технології утеплення потребують певної майстерності та досвіду. Краще пошукати компанію з репутацією.

При цьому роботу все одно потрібно контролювати, знати план, розуміти, чому фахівці роблять так, а не інакше.

Дуже уважно потрібно ставитися до кошторису. Нормальні майстри заздалегідь попередять про вартість та покажуть, як формувався кошторис.

Обов'язково потрібний договір на роботи з утеплення. Перед підписанням його потрібно вивчити, щоб не опинитись у накладі.

Досвідчені майстри знають, що:

- утеплювальні плити повинні покривати щонайменше 60% загальної поверхні;

- армувальну сітку потрібно обов'язково клеїти, а не шпаклювати;

- оптимальна погода для робіт: суха, безвітряна, +5 — +25С;

- клей не повинен потрапляти у місця стиків утеплювача — це майбутні містки холоду.

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