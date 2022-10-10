У Києві та області через обстріл застосовують віялові відключення електроенергії: що відомо

У Києві та столичній області влада застосує віялові відключення електроенергії, оскільки внаслідок масованих ракетних обстрілів постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури.

Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко.

«Внаслідок обстрілів російськими варварами об'єктів критичної інфраструктури столиці та області застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та Київській області», — написав він.

За інформацією Кличка, наразі частково обмежено електропостачання промислових клієнтів та частини побутових клієнтів Києва та всієї області.

Крім того, «Київводоканал» працює у центрі столиці над ліквідацією пошкоджень водопровідної мережі. Але тиск у мережі вже нормалізували та споживачам забезпечено водопостачання.

Ще один момент — у «Київенерго» повідомили, що за розпорядженням головного диспетчера НЕК «Укренерго», у Києві та Київській області тимчасово обмежено електропостачання частини промислових підприємств та побутових споживачів.

«Критичні об'єкти соціальної сфери — лікарні, метрополітен, рятувальні служби тощо — забезпечують електроенергією в повному обсязі», — йдеться в повідомленні.

За даними компанії, для збалансування енергосистеми країни очікується, що тривалість відключень може становити близько двох годин.

Нагадаємо, у Києві під час ракетних ударів загинуло 5 людей, ще 47 постраждали. Удари прийшлися по трьох локаціях, у т.ч. по центру столиці, пошкоджено будівлю Центрального залізничного вокзалу та дві ТЕЦ.

199

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram