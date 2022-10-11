У Дніпрі спіймали соратника Киви, який шпигував за українською ППО

В СБУ, де раніше повідомили про знешкодження у Києві злочинного угруповання, яким з росії керував ілля кива, розповіли про викриття соратника колишнього нардепа, який «полював» за локаціями українських систем ППО у Дніпрі.

«Затриманим виявився представник найближчого оточення колишнього народного депутата іллі киви, який наразі переховується за кордоном від правосуддя за злочини проти України. Ворожий агент залишився у Дніпрі після початку повномасштабного вторгнення рф для проведення підривної діяльності на користь окупантів», — повідомили в українській спецслужбі.

Фото СБУ

За даними контррозвідки СБУ, зрадником є місцевий бізнесмен у сфері IT, який у 2014 році познайомився з кивою. Згодом, за пропозицією нардепа-зрадника, підприємець очолив одне з міських громадських об’єднань, яке підконтрольне керівництву забороненої партії опзж.

Бізнесмен намагався виявити і передати агресору геолокацію українських підрозділів протиповітряної оборони, збирав інформацію про місця розташування та переміщення підрозділів ЗСУ, а також передавав загарбникам координати об’єктів критичної інфраструктури.

Фото СБУ

«У своїх „звітах“ він оприлюднював фото- та відеоматеріали, які отримував під час прихованого спостереження за об’єктами. До кожного з них додавав текстові повідомлення з детальним описом прилеглої території і уточнюючими характеристиками. Одержані відомості агресор використовував для здійснення ракетних ударів по місту і планування диверсій», — йдеться у повідомленні.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялося про затримання на Київщині злочинного угруповання, яке співпрацювало з росіянами під час тимчасової окупації Бучанського району. Двоє громадян отримали 10 та 16 років ув'язнення.

Фото СБУ

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