Шпигував за «Азовом» та планував диверсії на Буковині: киянин отримав термін за роботу на спецслужби росії

Нещодавно на Київщині співробітники СБУ затримали злочинне угруповання, яке співпрацювало з росіянами під час тимчасової окупації Бучанського району.

І ось знов повідомлення від СБУ. Шевченківський районний суд м. Чернівці виніс вироки ще двом зрадникам України. Громадяни отримають по 16 і 10 років позбавлення волі відповідно за те, що працювали на окупантів.

Серед них — уродженець Києва, який до січня 2021 року стежив за військовими батальйону «Азов» і передавав своїм російським кураторам інформацію про їх місцезнаходження. Потім він виїхав з України і працював на ворога дистанційно з однієї з країн Близького Сходу. Але з початком повномасштабного вторгнення рф «повернула» його в Україну.

Тепер він мав завдання розвідувати місця розташування резервуарів з пальним та дислокацію українських військових на Буковині. За результатами одержаних даних рашисти планували диверсії, у тому числі вибухи на залізниці та логістичних складах. Проте зрадник був затриманий у Чернівцях співробітниками СБУ, а його спільник — у Чернігові.

Суд визнав обох винними у вчиненні злочинів: киянина засудив за державну зраду й участь у терористичній організації до 16 років позбавлення волі, а його спільника — до 10.

Нагадаємо про викриття шпигунської мережі, до складу якої входив нардеп Деркач та справу про священника московського патріархату, який у вільний від служіння час охоче співпрацював з рашистами та інформував їх про наших військових.



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