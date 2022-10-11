Померла Анджела Ленсбері, неперевершена Джессіка Флетчер із серіалу «Вона написала вбивство»

У вівторок, 11 жовтня, у Лос-Анджелесі померла знаменита британська актриса Анджела Ленсбері. 16 жовтня їй мало виповнитися 97 років. Діти володарки чотирьох премій «Золотий глобус» та почесного «Оскара» повідомили, що їхня мати померла уві сні о 01:30 за місцевим часом у себе вдома.

Ленсбері за свою кар'єру зіграла безліч яскравих ролей, але найбільше вона запам'яталася мільйонам глядачів у різних країнах світу як Джессіка Флетчер, письменниця з культового детективного серіалу «Вона написала вбивство». Він виходив з 1984 до 1996 року включно і витримав 12 сезонів.

За роль Флетчер актриса 10 разів номінувалася на премію «Золотий глобус» і чотири рази ставала її лауреатом. Крім того, Ленсбері 12 разів висувалась на здобуття премії «Еммі», що досі залишається рекордом. У 2013 році актрисі вручили почесний «Оскар» за її блискучу 80-річну кар'єру на екрані.

До цього Анджела тричі номінувалася на премію Американської кіноакадемії як найкраща актриса другого плану. Вперше це було у 1944 році за участь у фільмі «Газове світло». Через рік її знову висунули на Оскар за роль у картині «Портрет Доріана Грея». У 1962 році головна кінопремія не підкорилася Ленсбері втретє. То справді був культовий фільм «Маньчжурський кандидат».

До останніх днів життя актриса продовжувала грати у театрі. Двічі на тиждень вона виходила на сцену на радість шанувальників. У кіно її останньою роллю стала продавчиня повітряних кульок у фільмі «Мері Поппінс повертається», який вийшов в прокат у 2018 році.

Анджела двічі була одружена. Вперше вона одружилася у віці 19 років. Її чоловіком став актор Річард Кромвелл. Проте вже через рік подружжя розлучилося.

У 1946 році Ленсбері познайомилася на вечірці з ірландським актором Пітером Шоу. Вони одружилися через три роки. Анджела всиновила Девіда, сина Пітера від першого шлюбу. Незабаром вона народила сина Ентоні, а потім дочку Дейдру. Шлюб Ленсбері та Шоу по праву вважався одним із найщасливіших і найміцніших у Голлівуді. Подружжя прожило разом 54 роки — до смерті Пітера у 2003 році.

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