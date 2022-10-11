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Померла зірка серіалів «CSI: Місце злочину» та «Анатомія пристрасті» Айлін Райан

16:26 11 жовтня 2022
Айлін Райан та її син Шон Пенн

У неділю, 9 жовтня, у своєму будинку в Малібу померла відома голлівудська актриса Айлін Райан. Їй було 94 роки. Вона не дожила рівно тиждень до свого 95-річчя.

За свою довгу кар'єру в кіно та на телебаченні Райан зіграла у кількох десятках фільмів та серіалів. Найбільшою популярністю користувалися картини «В упор», «Бенні і Джун», «Постовий на перехресті», «Магнолія», «Я — Сем», а також серіали «Бонанза», «Еллі Макбіл», «CSI: Місце злочину», «Анатомія пристрасті».

У низці фільмів Райан знялася зі своїм середнім сином Шоном Пенном. Усього в Айлін було троє синів. Старший Майкл став музикантом. Йому зараз 64 роки. Молодший Кріс був актором. Він знявся у багатьох популярних фільмах, наприклад, у бойовику «Кращі з найкращих». Кріс Пенн помер у 2006 році у віці 40 років. У нього була кардіоміопатія.

Батьком Майкла, Шона та Кріса був кінорежисер Лео Пенн. Айлін вийшла за нього заміж у 1957 році. Подружжя прожило разом до самої смерті Лео в 1998 році.

Сімейне фото зроблено в 1997 році: (зліва направо) Майкл Пенн, Шон Пенн, Айлін Райан, Лео Пенн та Кріс Пенн

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть відомої американської актриси Луїзи Флетчер. Зірка культового фільму «Пролітаючи над гніздом зозулі» померла у віці 88 років.

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