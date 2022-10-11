Померла зірка серіалів «CSI: Місце злочину» та «Анатомія пристрасті» Айлін Райан
У неділю, 9 жовтня, у своєму будинку в Малібу померла відома голлівудська актриса Айлін Райан. Їй було 94 роки. Вона не дожила рівно тиждень до свого 95-річчя.
За свою довгу кар'єру в кіно та на телебаченні Райан зіграла у кількох десятках фільмів та серіалів. Найбільшою популярністю користувалися картини «В упор», «Бенні і Джун», «Постовий на перехресті», «Магнолія», «Я — Сем», а також серіали «Бонанза», «Еллі Макбіл», «CSI: Місце злочину», «Анатомія пристрасті».
У низці фільмів Райан знялася зі своїм середнім сином Шоном Пенном. Усього в Айлін було троє синів. Старший Майкл став музикантом. Йому зараз 64 роки. Молодший Кріс був актором. Він знявся у багатьох популярних фільмах, наприклад, у бойовику «Кращі з найкращих». Кріс Пенн помер у 2006 році у віці 40 років. У нього була кардіоміопатія.
Батьком Майкла, Шона та Кріса був кінорежисер Лео Пенн. Айлін вийшла за нього заміж у 1957 році. Подружжя прожило разом до самої смерті Лео в 1998 році.
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