Розмір реальної пенсії українців поменшав: що відомо

Згідно зі статистикою, середня пенсія в Україні у гривневому еквіваленті зростає. За 6 місяців 2022 року середня пенсія зросла на 17% у гривні та на 10% у доларовому еквіваленті — до 4437 грн або до 152 доларів у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Якщо порівнювати перші 6 місяців 2019 та перші 6 місяців 2022, то середня пенсія цього року зросла майже вдвічі у гривні та на 34% у перерахунку на долар.

Про це пише Opendatabot.

Але сьогодні реальність зовсім інша, враховуючи курс валют.

«Але після падіння курсу національної валюти у липні 2022 року середня пенсія складає 121 долар»,— сказано у повідомленні.

Крім того, багато українців одержують навіть номінально менше, ніж повідомили в уряді.

Кількість пенсіонерів, які отримують виплати менш як 3000 грн (82 долари), зменшилася з 54% у 2021 до 43% у 2022.

Водночас збільшився відсоток пенсіонерів, які одержують понад 10 000 грн (273 долари) — до 6,6% у 2022 році.

Від 5000 до 10 000 грн (137−273 долари) одержують 18,5% пенсіонерів проти 13,5% у першому півріччі минулого року.

До того ж, за рік майже на 200 тисяч скоротилася навіть сама кількість пенсіонерів в Україні. Слабкою втіхою може бути те, що темпи скорочення трохи знизилися: якщо за І півріччя 2021 року кількість пенсіонерів зменшилася на 1,5%, то у відповідний період 2022 року — на 0,6%.

Станом на липень 2022 року в Україні було 10 775 414 пенсіонерів.

Як повідомляли «ФАКТИ», з 20 жовтня українці зможуть отримувати грошову допомогу у розмірі 2200 гривень.

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