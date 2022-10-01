З 1 жовтня пенсії зросли у трьох категорій українців: кому скільки додали

З суботи, 1 жовтня, в Україні відбувається перерахунок пенсій, кільком категоріям буде підвищено виплати.

Як повідомляє Соціальна інформаційна платформа, з жовтня вводять чергові «вікові» щомісячні доплати — по 300 гривень отримуватимуть пенсіонери від 70 років. За умови 35-річного стажу у чоловіків та 30-річного стажу у пенсіонерів цієї категорії пенсійні виплати з жовтня складатимуть не менше 3000 гривень.

Зросте мінімальна пенсія і у тих, хто має менше стажу. Зокрема, у пенсіонерів віком від 80 років виплата не може бути меншою за 2600 гривень. Чоловікам для цього необхідно мати не менше 25 років страхового стажу, жінкам — не менше 20 років. В осіб у віці від 70 до 80 років з такою ж кількістю стажу виплата не може бути меншою за 2500 гривень.

Також збільшиться мінімальна пенсія громадян із повним стажем у віці від 65 років — на 80 гривень. Це стало наслідком збільшення мінімальної зарплати з 6500 до 6700 грн. У зазначеної категорії громадян мінімальна пенсія за віком становить 40% від мінімальної зарплати. У більш молодих пенсіонерів мінімальна пенсія за віком дорівнює прожитковому мінімуму, що з 1 липня становить 2027 грн.

Зазначається, що мають зрости й мінімальні пенсії з інвалідності, що призначені відповідно до закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Відповідні зміни до закону були ухвалені ще в лютому, але набувають чинності тільки зараз. Раніше розмір таких пенсій становив від 100 до 130% прожиткового мінімуму.

З 1 жовтня 2022 року мінімальна пенсія по інвалідності має суттєво зрости. Ухвалено, що мінімальні розміри таких пенсій призначатимуться у твердих розмірах і складатимуть від 4186 до 5025 грн для солдатів, і ще на 10−30% більше для осіб старшого складу залежно від звання, посади, групи інвалідності та її причини.

Нагадаємо, що у 2023 році уряд не планує підвищувати прожитковий мінімум, до якого прив'язані соціальні виплати. Проте міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович обіцяла, що пенсійні виплати індексуватимуть.

Фото Pixabay

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