З 20 жовтня українці зможуть отримувати допомогу у розмірі 2200 грн.: хто може подати заяву
Попри війну, частина українців зможуть з 20 жовтня 2022 року отримувати ще одну фінансову допомогу у розмірі 2200 гривень.
Про це повідомили у Мінреінтеграції.
Зазначається, що мешканці нещодавно звільнених від окупантів територій отримають грошові виплати від Міжнародної організації з міграції. Також передбачено додаткову допомогу від Червоного Хреста у розмірі 1200 гривень.
Грошові виплати розраховані на всіх жителів, які не виїжджали з раніше окупованих російськими військами територій, незалежно від статі та віку.
До того ж, допомогу від Міжнародного Комітету Червоного Хреста вже почали отримувати мешканці звільнених від окупантів населених пунктів у Харківській, Херсонській, Донецькій областях. Виплати здійснюються Укрпоштою.
Щоб отримати грошову допомогу, потрібно звернутися до органів місцевого самоврядування чи військових адміністрацій з заявою та пакетом документів.
Після цього людей внесуть до відповідних списків.
Нагадаємо, з 1 жовтня в Україні збільшилась мінімальна пенсія. Деякі категорії пенсіонерів почали отримувати підвищені виплати.474
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