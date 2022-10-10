З 20 жовтня українці зможуть отримувати допомогу у розмірі 2200 грн.: хто може подати заяву

Попри війну, частина українців зможуть з 20 жовтня 2022 року отримувати ще одну фінансову допомогу у розмірі 2200 гривень.

Про це повідомили у Мінреінтеграції.

Зазначається, що мешканці нещодавно звільнених від окупантів територій отримають грошові виплати від Міжнародної організації з міграції. Також передбачено додаткову допомогу від Червоного Хреста у розмірі 1200 гривень.

Грошові виплати розраховані на всіх жителів, які не виїжджали з раніше окупованих російськими військами територій, незалежно від статі та віку.

До того ж, допомогу від Міжнародного Комітету Червоного Хреста вже почали отримувати мешканці звільнених від окупантів населених пунктів у Харківській, Херсонській, Донецькій областях. Виплати здійснюються Укрпоштою.

Щоб отримати грошову допомогу, потрібно звернутися до органів місцевого самоврядування чи військових адміністрацій з заявою та пакетом документів.

Після цього людей внесуть до відповідних списків.

Нагадаємо, з 1 жовтня в Україні збільшилась мінімальна пенсія. Деякі категорії пенсіонерів почали отримувати підвищені виплати.

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