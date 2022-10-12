«Полювали» за HIMARS: на Харківщині знешкодили агентурну мережу ворога

Співробітники СБУ затримали чергових запроданців, які «полювали» за ракетними системами HIMARS.

В українській спецслужбі повідомили про знешкодження багатофункціональної мережі російського гру у на Харківщині — ворожі агенти допомагали загарбникам прицільно бити по Збройних Силах України. Вони не лише збирали інформацію про дислокацію Сил оборони України та військової техніки, корегували удари ворога, але й «полювали» за ракетними системами HIMARS.

Фото СБУ

«Організаторами мережі є двоє мешканців Харківської області. Вони сформували пул інформаторів із кола своїх знайомих та друзів, яких використовували „в темну“. Обидва організатори погодилися на співпрацю з рф із ідеологічних міркувань та через обіцянки „високих посад“ у разі окупації регіону. Також за кожну порцію інформації вони отримували грошову винагороду», — зазначили в СБУ.

Один з організаторів на початку повномасштабного вторгнення перебрався на тимчасово окуповану територію і звідти продовжив свою підривну діяльність. До речі, син запроданця воює у лавах ЗСУ. Наразі СБУ затримала агента гру, який залишився на території, підконтрольній Україні.

Фото СБУ

Ворожому агенту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що нещодавно у Дніпрі співробітники спецслужби затримали поплічника екснардепа-втікача іллі киви — бізнесмен намагався виявити і передати агресору геолокацію українських підрозділів протиповітряної оборони

Фото СБУ

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