«Війна все змінила»: Марина Боржемська про зустрічі дітей із колишнім чоловіком

Відомий фітнес-тренер, експерт телешоу «Щасливі за 7 днів» (СТБ) Марина Боржемська, яка нещодавно розповіла про свої нові стосунки, зізнається, що війна зробила її тільки сильнішою.

- У мене, звичайно, залишився страх, — сказала «ФАКТАМ» Марина. — Але я навчилася з ним справлятися. Знаю, як треба діяти у критичних ситуаціях. Я стала жорсткішою і категоричнішою.

Марина Боржемська з перших днів війни вирішила залишитися вдома, у Вінниці, разом з батьками та двома дітьми. Відомо, що кілька років тому пара Боржемської та спортсмена В'ячеслава Узєлкова розпалася. Колишнє подружжя практично припинило спілкування.

- Війна все змінила, — розповіла Марина. — Слава зателефонував через кілька днів після її початку та запропонував допомогу. Тоді ми вперше після розлучення поговорили з ним виважено, нормально. Сказав, що якщо потрібен дітям виїзд за кордон, він надасть дозвіл. Я сказала, що доти, доки ворог не зайшов у наше місто і стоїть наша квартира, ми перебуватимемо у Вінниці. Єдине, я попросила спілкуватися з дітьми, щоб вони розуміли, що тато поряд. Це дійсно тривало деякий час, але спілкування не зовсім складалося і зовсім стихло. За час війни діти бачилися зі Славою кілька разів. Я стала для них і татом, і мамою, і це мене не напружує. Звичайно, спочатку мені хотілося, щоб колишній чоловік більше уваги приділяв дітям. Але ж кожна людина робить свій вибір, і я не маю права засуджувати. Я лише вдячна за те, що маю дітей.

За час війни Марина лише на кілька тижнів покидала Україну, коли відвозила дітей на місяць до своєї сестри до Ізраїлю.

- Пам'ятаю, як ми поверталися машиною в Україну, і діти хотіли буквально цілувати землю! — зізналася Марина. — Роберт відразу сказав: «Мамо, я нікуди не хочу їхати з моєї країни!»

Раніше в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» про свої страхи під час війни розповіла популярна телеведуча Людмила Барбір.

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