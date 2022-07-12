«Ця людина вміє мене дивувати»: Марина Боржемська зробила відверте зізнання про нові стосунки

Колишня дружина боксера В'ячеслава Узєлкова, яка з дітьми поїхала до Ізраїлю до своєї сестри, відверто розповіла про нові стосунки після розлучення.

Довгий час вона тримала особисте життя в секреті і зараз не поспішає ділитися подробицями. Марина каже, що з обережністю ставиться до нових знайомств, які можуть перерости у стосунки. Вона не страждає від відсутності чоловічої уваги, але є чоловік, який її приємно дивує.

«Не можу сказати, що зараз є якесь продовження цієї історії, але ця людина вміє мене дивувати. Він не дає мені довго думати, каже і робить. А далі час покаже. Я дуже обережно сприймаю стосунки. Для мене це дуже важливо, оскільки я мати двох дітей, і ми повинні відповідати за кожні стосунки між чоловіком і жінкою. Тому хочу придивитися», — сказала Марина Боржемська в коментарі програмі «Зірковий шлях».

Розкривати особу цього чоловіка фітнес-тренер не стала, але зізналася, що він з України, а Марина познайомилася з ним завдяки своїй дочці Олівії.

«Мені цікаво. Зараз я почуваюся набагато легше, відчула себе жінкою. Тому що я тільки подумала — а це вже зроблено, я ще не сказала — а він відчув. Хоча ця людина мене майже не знає», — зізналася Марина.

Раніше Боржемська розповіла, що тяжко переживала розлучення, але не шкодує про своє рішення.

В'ячеслав Узєлков, який раніше заявив про бажання одружитися, знову залишився один.

Фото instagram.com/uzelkova.marina

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