«Замість 708 грн додали всього 30»: експерт розповів, якою має бути сума доплати за наднормативний стаж

Більшість українських пенсіонерів одержують доплату до пенсії за наднормативний стаж. Але часто люди похилого віку цікавляться, чому за дуже великого надмірного стажу, отримують, на їхню думку, копійки.



Незалежний консультант Сергій Коробкін роз'яснив, що доплата за наднормативний стаж встановлюється до звичайної пенсії за віком відповідно до статті 28 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».



За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам та 30 років жінкам основний розмір пенсії збільшується на 1% від розміру мінімальної пенсії.

Юрист на прикладі жінки, яка має 55 років стажу, докладно розповів, як можна розрахувати доплату.

Одеситка Алла Василівна поскаржилася, що відпрацювавши 55 років, отримала 30 грн доплати (так вона порахувала). А у Пенсійному фонді їй сказали, що доплачують 708 гривень.

Коробкін нагадав, що у цьому випадку розмір надбавки становить 35% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

До 1 липня такий прожитковий мінімум становив 1934 грн, отже розмір надбавки становив 676,90 грн (1934×35%).

З 1 липня прожитковий мінімум зріс до 2027 грн, отже надбавка за стаж тепер становить 709,45 грн. (2027×35%).

Таким чином, збільшення пенсії з 1 липня становило 32,55 грн (709,45 — 676,90) саме через зміну вказаної надбавки.

«ФАКТИ» писали про те, що в Україні зменшився розмір реальної пенсії. Також за рік майже на 200 тисяч скоротилася навіть сама кількість пенсіонерів.

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