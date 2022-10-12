У другій половині жовтня прийдуть дощі та похолодання: синоптик назвала дату закінчення «бабиного літа»

Як повідомляли на початку тижня «ФАКТИ», відома синоптикіня зазначила, що в Україні «бабине літо» продовжиться, і воно триватиме ще тиждень. Чи справді «бабине літо» триватиме так довго? Із цим питанням «ФАКТИ» звернулися до заступника начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталії Голені.

- 17−18 жовтня буде поле підвищеного тиску, який визначить погоду в Україні переважно без опадів. Температура ночами очікується 1−8 тепла, вдень 10−15 вище за нуль, а ось у західних областях 18 жовтня стовпчики термометрів можуть піднятися до позначок 20 градусів тепла, — сказала «ФАКТАМ» Наталія Голеня. — 19−20 жовтня очікуються атмосферні фронти, які на північному заході принесуть дощі, у Карпатах — мокрий сніг. Температура ночами очікується 8−13 тепла, вдень 19 жовтня 13−18 вище за нуль, а ось 20 жовтня можливе зниження температури, крім сходу, до 5−12 тепла (у Карпатах вночі та вдень близько 0).

Раніше директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда розповів, чи варто очікувати на сильні морози взимку.

Також нагадаємо, що Кабмін вирішив відстрочити початок опалювального сезону в Україні.

78

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram