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Погода

«Використовуйте погоду максимально»: синоптикиня пообіцяла українцям ще тиждень осіннього комфорту

14:19 9 жовтня 2022
Прогноз погоди

В Україні триває «бабине літо». Але понеділок в Україні трохи підкине українцям дощів. Про це пише відома синоптикиня Наталка Діденко.

«Дощі пройдуть на Лівобережжі. Але на решті території все ж буде суха погода. Та й надалі, по тижню, суттєві опади малоймовірні. Температура повітря трохи 'осяде», протягом дня очікується +12+18 градусів, що також досить комфортно. У Києві завтра опадів не передбачається. Вдень повітря прогріється до +13 градусів. Поки нема холоду справжнього, використовуйте погоду максимально. І працюючи, все ж знаходьте час озирнутися на довколишню красу осінню", — написала вона.

Як писали «ФАКТИ», раніше народний синоптик Стас Щедрін заявив, що «бабине літо» в Україні може тривати до кінця другої декади жовтня. За його словами, начебто вересень із жовтнем помінялися місцями.

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