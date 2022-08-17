Чи чекати на сильні морози: синоптики розповіли, якою буде зима в Україні

Попри попередження влади Києва та інших міст про труднощі опалювального періоду, погода в зимові місяці в Україні не буде дуже складною.



Про це розповів директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.



«Дуже холодної зими не буде. Така ймовірність для України мізерна. Не виключаються морозні періоди, можливо, навіть сильні. Але вони будуть короткі і на загальному періоді зими не позначаться», — пояснив Кульбіда.



Приводом для його оптимізму стало те, що за останні 25 років середня температура січня — лютого в Україні зросла на 2 — 2,5 градуси. Відповідно, зменшилася кількість днів з негативною середньодобовою температурою, а тривалість зимового періоду скоротилася.



Водночас мешканців прифронтових населених пунктів закликають евакуюватися, щоб безпечно пережити зиму. Адже російські обстріли пошкодили труби й опалювальний сезон у багатьох містах та селах не розпочнеться.

Що ж до погоди у серпні, то в Україну знову повернулася спека. І найближчими днями очікуються складні погодні умови.



Нагадаємо, 16 серпня розпочався період найпотужнішої та найдовшої магнітної бурі цього місяця. Вважається, що магнітні бурі впливають як на судини, так і на психіку людини. Тому метеозалежним людям треба дуже уважно стежити за своїм самопочуттям.

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