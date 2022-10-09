Кабмін вирішив відстрочити початок опалювального сезону в Україні

В Україні в 2022 році опалювальний сезон розпочнеться пізніше. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів України, повідомляє Соцпортал.

Чиновники пояснили, що жовтень буде теплим, а тому розпочати опалювальний сезон можна буде й пізніше. Про це заявив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

«Ми готові з 15 жовтня включити опалення у багатоквартирних будинках, але, за прогнозами, жовтень має бути теплим. Я впевнений, що, особливо на півдні, ми включатимемо тепло ближче до кінця жовтня-початку листопада», — зазначив Чернишов.

При цьому він зазначив, що багато в чому старт опалювального сезону залежатиме від рішення місцевої влади. Крім того, у Донецькій та Харківській областях складається окрема ситуація, і йде робота над тим, щоб наслідки бойових дій ліквідувати якнайшвидше. Натомість 16 областей готові до старту опального сезону.

«Зрозуміло, що окремі громади Донецької області мають специфіку — сьогодні вирішується питання щодо постачання газу туди», — додав Чернишов.

Зазначимо, що 7 жовтня в Києві вже розпочали опалювальний сезон. Спочатку підключатимуть будинки соціальної сфери.

Голова правління НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко також виступив проти передчасного включення опалення.

«Європейські країни обмежують споживання природного газу, політики публічно кажуть, що почнуть опалення з листопада, фотографуються у теплих светрах, щоб показати, що не включають опалення. І тут читаєш повідомлення, що Київ починає опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших установ соціальної сфери. Тільки початок жовтня, а місцеві органи влади в українських містах приймають рішення, щоб тепловики вже включали опалення:(((Якби тепловики купували газ за ринковою ціною і повністю б за нього розраховувалися, це була б інша ситуація. А так держава має компенсовувати різницю. Нафтогаз продає газ тепловикам для потреб населення по 7.4 грн, коли ціна імпортованого газу доходить до 100 грн», — написала вона.

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