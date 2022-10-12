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Суспільство та люди

На території Київської області заборонили полювання: стали відомі деталі

16:49 12 жовтня 2022
Мисливець із собакою

На території Київщини, через мінну загрозу забороняли відвідувати ліси та зелені зони поза житловими масивами, заборонили й полювання. Заборона діятиме на час дії воєнного стану.

Як повідомили в Київській ОВА, виняток — регулювання чисельності окремих мисливських видів звірів із дотриманням чинного законодавства. Таке рішення ухвалили під час засідання оперативного штабу Ради оборони області.

Втім, користувачам мисливських угідь усіх форм власності дозволено забезпечення біотехнічних заходів.

«Запроваджені обмеження необхідні для запобігання загрози життю та заподіяння шкоди здоров’ю населення на території пристоличного регіону», — додали у ОВА.

Раніше очільник Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба заявляв, що для повного розмінування столичного регіону знадобиться до 10 років.

Фото зі сторінки Київської ОВА

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