«Подорожі не заборонені, але…»: у Держагентстві з туризму дали важливі рекомендації українцям

Попри війну, туристичні компанії в Україні продовжують працювати. В умовах військового стану подорожувати й пересуватися країною не заборонено, але потрібно дотримуватись певних правил, нагадали в Державній агенції з туризму.

Для того, щоб знайти безпечний регіон для відпочинку, потрібно зв'язатися з місцевою владою, ДСНС, поліцією та військовими. Вони підкажуть, чи безпечно їхати до того чи іншого регіону, які локації можна відвідувати, а які заборонені.

Заздалегідь варто дізнатися про наявність укриттів за маршрутом подорожі. Туроператорам та екскурсоводам необхідно формувати маршрути з урахуванням розташування бомбосховищ.

Перед візитом потрібно уточнити графік роботи об'єкта та не забувати, що на території областей діє комендантська година. Як правило, вона триває з 23.00 поточної доби до 05.00 наступної доби.

Наразі заборонені:

Сплави, походи, прогулянки та екскурсії маршрутами біля критичної інфраструктури, військових та стратегічних об'єктів. Ця заборона діє по всій Україні.

В умовах воєнного стану заборонено проводити масові заходи (фестивалі, концерти тощо).

Недоступні також туристичні точки, наближені до кордонів з білоруссю та росією.

Обмеження діють з відвідин деяких гірських маршрутів, водойм, лісів у різних областях.

Відпочинок на сході України, зокрема у прифронтових зонах, небезпечний через активні бойові дії.

Варто утриматися від подорожей територіями, які були під окупацією.

Відносно безпечні центральні та західні регіони України, але там також є обмеження.

У Києві та Київській області заборонено відвідувати ліси та зелені зони поза житловими масивами.

На Черкащині можна відпочивати біля водойм, але тільки тих, які визначила ВА.

На Полтавщині заборонено відвідувати ліси. Дозволяється купатися, але без плавзасобів, якщо це не відбувається у рамках спортивних змагань.

На Волині повністю заборонено відвідувати ліси, оскільки область межує з білоруським кордоном.

На Львівщині можна ходити в ліс, але заборонено в'їжджати до нього на транспорті. Купатися та засмагати дозволено лише на пляжах, перевірених та рекомендованих ДСНС.

На Закарпатті можна ходити до лісів, але деякі маршрути для відвідування закриті.

В Івано-Франківській області дозволено відвідувати гори та ліси.

На Тернопільщині також дозволено відвідувати ліси, але заборонено розпалювати багаття. Усі туристичні об'єкти працюють у звичайному режимі та відповідно до затверджених графіків.

Всі туристичні об'єкти Вінниці працюють у звичайному режимі та відповідно до своїх графіків.

На Рівненщині військова адміністрація нещодавно дозволила ходити в ліси та збирати ягоди, але не на всій території.

На території Житомирської області дозволено збирання ягід, грибів та лікарських рослин у лісах крім територій, що знаходяться за 20 кілометрів від лінії державного кордону України з Білоруссю та тимчасово окупованих місцевостей.

У Хмельницькій області всі туристичні об'єкти працюють у звичайному режимі та відповідно до затверджених графіків. Відвідування лісів не заборонено, проте є певні обмеження.

В окупованому Криму, який росіяни перетворили на військову базу, туристи можуть спостерігати за росгвардійцями, які повертаються на півострів з награбованим добром.

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