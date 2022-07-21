«Небезпека все одно залишається»: Кулеба розповів про обстеження громад Київщини на наявність вибухівки

Усі населені пункти Київщини, що були під окупацією російських військових, перевірили на вибухонебезпечні предмети, яких рашисти залишили дуже багато. Піротехніки обстежили 270 населених пунктів Бучанського, Броварського та Вишгородського районів. Про це розповів голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.

«Спеціальні служби обстежили всі населені пункти області, що знаходилися під окупацією, на наявність вибухонебезпечних предметів. Із початку робіт рятувальники знешкодили 52 862 одиниці таких. Недослідженими ще залишаються близько 8462 км², з них 2600 км² в зоні відчуження. Для того, аби завершити цю роботу в Київській області повністю, потрібні роки. Ми неодмінно це зробимо. Якщо ви натрапили на підозрілий предмет, не чіпайте його, не намагайтеся розібрати чи перемістити. Негайно повідомте про знахідку до Служби порятунку за номером 101».

Додамо, що на початку червня Кулеба заявив: щоб повністю розмінувати Київську область, знадобиться 8−10 років.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що як мінімум декілька років потрібно, аби звільнити землі Чернігівщини від російських снарядів, мін та авіабомб. Такі попередні невтішні висновки саперів-рятувальників.

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