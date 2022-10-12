40.07 / 41.08 38.36 / 39.69
Київ: +12
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Машина перекинулася та згоріла: олімпійський чемпіон дивом вижив у жахливій аварії

18:11 12 жовтня 2022
Уолес

27-річний бразилець Уолес, який виступає за італійський «Удінезе», схоже, народився в сорочці, уникнувши смерті в жахливій аварії.

Футболіст їхав у нічний час на своєму автомобілі Audi Rs6 вартістю 110 тисяч доларів вулицями Удіне, і в один із моментів не впорався з керуванням. У підсумку машину занесло, вона перекинулася та спалахнула. На щастя, Уолес, не отримавши видимих пошкоджень, встигнув вилізти з автомобіля до того, як його охопило полум'я.

На місце аварії оперативно прибули пожежники та «швидка». Незважаючи на те, що Уолес почувався добре, його доправили до реанімаційного відділення лікарні — щоправда, після огляду відпустили, при цьому футболіст зможе взяти участь уже у найближчому матчі «Удінезе» в чемпіонаті Італії.

Додамо, що Уолес, який виступає на позиції опорного півзахисника, є ключовим гравцем «Удінезе». Після переходу з німецького «Ганновера» у 2019-му бразилець, який став у складі збірної Бразилії олімпійським чемпіоном у Ріо-2016, провів у складі італійського клубу 99 матчів у всіх турнірах та забив один м'яч.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст збірної Англії Енді Керрол потрапив в аварію з лобовим зіткненням.

194

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Олена Валіуліна

«Сама зібрала по шматках свого обвугленого сина, потягла його на візочку й закопала в квітах біля розбитого будинку»: трагедія сталася на Харківщині

Наталія Кличко

«Перше, що зробила — написала Віталію. Бо він батько моїх дітей»: Наталія Кличко розповіла, як пережила ракетну атаку на Київ

гроші

З 20 жовтня українці зможуть отримувати допомогу у розмірі 2200 грн.: кому пощастить

пиріг

Швидкий пиріг з яблучно-сирною начинкою: діти швидко зметуть зі столу

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту