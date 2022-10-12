Машина перекинулася та згоріла: олімпійський чемпіон дивом вижив у жахливій аварії

27-річний бразилець Уолес, який виступає за італійський «Удінезе», схоже, народився в сорочці, уникнувши смерті в жахливій аварії.

Футболіст їхав у нічний час на своєму автомобілі Audi Rs6 вартістю 110 тисяч доларів вулицями Удіне, і в один із моментів не впорався з керуванням. У підсумку машину занесло, вона перекинулася та спалахнула. На щастя, Уолес, не отримавши видимих пошкоджень, встигнув вилізти з автомобіля до того, як його охопило полум'я.

На місце аварії оперативно прибули пожежники та «швидка». Незважаючи на те, що Уолес почувався добре, його доправили до реанімаційного відділення лікарні — щоправда, після огляду відпустили, при цьому футболіст зможе взяти участь уже у найближчому матчі «Удінезе» в чемпіонаті Італії.

Додамо, що Уолес, який виступає на позиції опорного півзахисника, є ключовим гравцем «Удінезе». Після переходу з німецького «Ганновера» у 2019-му бразилець, який став у складі збірної Бразилії олімпійським чемпіоном у Ріо-2016, провів у складі італійського клубу 99 матчів у всіх турнірах та забив один м'яч.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст збірної Англії Енді Керрол потрапив в аварію з лобовим зіткненням.

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