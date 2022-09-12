Ексфутболіст збірної Англії потрапив у жахливу аварію: фото наслідків

До плачевних наслідків ледь не призвела поїздка по Ромфорду, що у Східному Лондоні, для колишнього форварда «Ньюкасла», «Ліверпуля», «Вест Хема» та збірної Англії Енді Керролла, який любить дивувати своїми одіозними вчинками.

Проїжджаючи однією з житлових вулиць, автомобіль футболіста Mercedes GLS SUV вартістю 150 тисяч доларів зіткнувся лоб у лоб з Ford Fiesta, внаслідок чого легкова машина відлетіла на 30 метрів, — повідомляє видання The Sun. Судячи з пошкоджень, які отримали транспортні засоби, зіткнення сталося на великій швидкості.

Як повідомляють очевидці аварії, 33-річний Керрол одразу ж вийшов зі свого автомобіля, будучи «приголомшеним» від того, що сталося, і пішов перевірити стан водія та пасажирів іншого транспортного засобу. На щастя, обійшлося без фатальних наслідків — лише чоловік-пасажир легковика зазнав легкої травми ребер та змушений був звернутися за допомогою до медиків.

Що стосується позашляховика Керролла, то у машини відірвалося переднє колесо, також були розбиті бічні панелі та частина бампера. До речі, поліцейські, які прибули на місце події, перевірили обох водіїв на вміст алкоголю, і обидва виявилися «чистими».

Додамо, що ексфорвард збірної Англії з травня цього року перебуває у статусі вільного агента. Останнім його клубом був «Вест Бромвіч Альбіон» із Чемпіоншипу (другого за силою дивізіону Англії), за який із січня 2022-го футболіст провів 15 матчів та забив 3 м'ячі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Іспанії розбили спорткар Криштіану Роналду за 2 млн доларів.

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