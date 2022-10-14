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Суспільство та люди

З Днем захисників та захисниць України-2022: душевні привітання та гарні листівки

12:49 14 жовтня 2022
Листівка

У п'ятницю, 14 жовтня православні та греко-католики вшановують Покрову Пресвятої Богородиці, яку в Україні визнають і як покровительку всіх українських воїнів-захисників. Тому до 2014 року цей день вшановували також як День українського козацтва та день утворення Української повстанської армії.

Нині ж це загальний День захисника України, який з 2021 року має назву День захисників і захисниць України.

З початком повномасштабного російського вторгнення на нашу землю, яке триває ось уже 234 добу, на захист Батьківщини стали сотні тисяч мужніх співвітчизників, які щодня дивляться смерті у вічі, але не відступають і тримають оборону України.

Тож сьогодні найменше, що може зробити кожен з нас — це привітати кожного воїна, кожну захисницю зі святом.

Зробити це можна і за допомогою яскравих листівок та щирих побажань.

***

Героям країни,
Воїнам світла —
Захисникам України,
Що мужньо боронять нас
Від супостата,
Ні танком ні градом
Вас не залякати.
Всім тим, що життя
Не шкодують віддати —
Низький вам уклін,
І велика подяка!

***

Хай буде щасливою ваша дорога,
Щоб мир був у світі і добрим був час.
Звертаємось ми з хвилюванням до Бога,
Щоб діти живі повернулись до нас.
Синочки кохані, сини-соколята!
Нехай переможною буде війна.
Бо кожного з вас жде любов, рідна хата
І мати, що в цілому світі одна.

***

Наснаги, щастя, сили та любові
Вам до життя та до своєї долі,
Щоб ворог не дійшов до нашого порогу,
Щоб ви здобули мир і перемогу.

Ви захищати у боях навчились,
Все те, заради чого народились,
Надію в поміч, щастя в порятунок!
Дай Боже, віку довгого вам у дарунок!

***

Джерельний тихий спів води,

Безкрайніх степів простори,

І смерекові ліси,

Широкі плаї та круті гори!

Духмяний хліб на рушнику,

Гостинно розпростерті руки,

Щасливу матері сльозу,

І дідуся з веселим внуком.

За бескиди й дніпровські схили,

За наш пісенний славний рід,

За пломінь в косах у калини,

І за чумацький небозвід.

За нашу рідну Україну,

Що зберегли за всі віки —

Низький уклін і тричі «СЛАВА!»

Українські захисники!

Нагадаємо, самі воїни теж привітали українців, виклавши в мережу потужне відео з Головкомом ЗСУ Валерієм Залужним.

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