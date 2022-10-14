З Днем захисників та захисниць України-2022: душевні привітання та гарні листівки

У п'ятницю, 14 жовтня православні та греко-католики вшановують Покрову Пресвятої Богородиці, яку в Україні визнають і як покровительку всіх українських воїнів-захисників. Тому до 2014 року цей день вшановували також як День українського козацтва та день утворення Української повстанської армії.

Нині ж це загальний День захисника України, який з 2021 року має назву День захисників і захисниць України.

З початком повномасштабного російського вторгнення на нашу землю, яке триває ось уже 234 добу, на захист Батьківщини стали сотні тисяч мужніх співвітчизників, які щодня дивляться смерті у вічі, але не відступають і тримають оборону України.

Тож сьогодні найменше, що може зробити кожен з нас — це привітати кожного воїна, кожну захисницю зі святом.

Зробити це можна і за допомогою яскравих листівок та щирих побажань.

***

Героям країни,

Воїнам світла —

Захисникам України,

Що мужньо боронять нас

Від супостата,

Ні танком ні градом

Вас не залякати.

Всім тим, що життя

Не шкодують віддати —

Низький вам уклін,

І велика подяка!

***

Хай буде щасливою ваша дорога,

Щоб мир був у світі і добрим був час.

Звертаємось ми з хвилюванням до Бога,

Щоб діти живі повернулись до нас.

Синочки кохані, сини-соколята!

Нехай переможною буде війна.

Бо кожного з вас жде любов, рідна хата

І мати, що в цілому світі одна.

***

Наснаги, щастя, сили та любові

Вам до життя та до своєї долі,

Щоб ворог не дійшов до нашого порогу,

Щоб ви здобули мир і перемогу.

Ви захищати у боях навчились,

Все те, заради чого народились,

Надію в поміч, щастя в порятунок!

Дай Боже, віку довгого вам у дарунок!

***

Джерельний тихий спів води,

Безкрайніх степів простори,

І смерекові ліси,

Широкі плаї та круті гори!

Духмяний хліб на рушнику,

Гостинно розпростерті руки,

Щасливу матері сльозу,

І дідуся з веселим внуком.

За бескиди й дніпровські схили,

За наш пісенний славний рід,

За пломінь в косах у калини,

І за чумацький небозвід.

За нашу рідну Україну,

Що зберегли за всі віки —

Низький уклін і тричі «СЛАВА!»

Українські захисники!

Нагадаємо, самі воїни теж привітали українців, виклавши в мережу потужне відео з Головкомом ЗСУ Валерієм Залужним.

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