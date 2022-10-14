«Разом переможемо»: Залужний привітав захисників та захисниць потужним відео

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, а також низка українських воєначальників звернулися до захисників та захисників України, привітавши їх зі святом.

У ролику йдеться про те, що Україна впевнено перемагає російську федерацію і морально, і на полі бою. Це стає можливим завдяки неймовірним хлопцям, які роблять все заради нашої спільної перемоги.

«Зима 22-го — вже частина світової історії. Ми витримали потужний ворожий удар. Показали, що означає бути українцем, мати сміливість боротися за свою свободу», — сказано в зверненні.

У жорстоких боях, під сталевим дощем російських снарядів, українські воїни трималися за кожен клаптик своєї землі. Зупинили ворожу навалу та поховали міф про непереможність російської армії.

«Тепер же ми повертаємо своє. Ніхто і ніщо не зупинить нас. Ми обрали шлях воїнів і йдемо вперед. Весь світ захоплено і з надією дивиться на нас», — сказано у привітанні.

Наприкінці ролика з'являється сам Головком.

«Вітаю зі святом і дякую за службу! Разом переможемо! Слава Україні!» — каже Залужний.

Також у цей день у мережі з'являються й інші кліпи, в які як у серйозній, так і жартівливій формі нагадують українцям про важливість подяки нашим військовим за мільйони врятованих життів та можливість прокидатися у своєму ліжку.

Нагадаємо, президент Зеленський також опублікував відеопривітання українським захисникам, назвавши їх абсолютними героями .

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