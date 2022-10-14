Сніг чи спека: синоптики влаштували дискусію з приводу того, коли закінчиться «бабине літо»

В Україні 14 та 15 жовтня утримається суха комфортна погода, «бабине літо» продовжиться, пише синоптикиня Наталя Діденко.



За її прогнозом, 15 жовтня на всій території переважатиме суха повітряна маса, тільки у Карпатах та прикарпатських областях є ймовірність невеликих дощів.

Найтеплішою буде завтра погода на півдні України та у західних областях, максимально +14…+19 градусів. На решті території очікується +10…+15 градусів, вночі — 0…+6 градусів.

У Києві 15 жовтня сухо, вночі +3…+5 градусів, вдень +12…+14 градусів.

Тим часом заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталя Голеня попереджає, що з 19−20 жовтня очікуються атмосферні фронти, які на північному заході принесуть дощі, у Карпатах — мокрий сніг. Температура ночами очікується 8…13 тепла, вдень 19 жовтня 13…18 вище за нуль. 20 жовтня можливе зниження температури, окрім сходу, до 5…12 тепла.

Народний синоптик Станіслав Щедрін упевнений, що снігопади в Україні будуть ще нескоро, поки що час «бабиного літа».

«…особисто я вважаю ніяких снігопадів точно не очікується і навпаки бабине літо тільки у розпалі. І додам, що особисто думаю щодо снігопадів подібні прогнози не правдиві, ну хіба що тільки у Карпатах днями можливий сніг», — пише він.

Цей прогноз Щедрін підтвердив у коментарі ТСН, заявивши, що з 18-го числа піде підвищення температури.



Висновок про те, чи чекати на продовження «бабиного літа», чи на снігопади, можна буде зробити за кілька днів.



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