Названа найкрасивіша жінка у світі

У середині жовтня відомий британський пластичний хірург Джуліан де Сільва оприлюднив список 10 найкрасивіших жінок у світі. Лікар склав його, ґрунтуючись на так званому «Золотому перерізі краси Фі». Де Сільва стверджує, що його підхід суворо науковий, і він не керувався особистими симпатіями чи уподобаннями.

Як повідомляє ITV News, в основі методу лежить «формула краси», яка розроблена на підставі рівняння часів епохи Відродження. Тоді митці та архітектори створювали свої шедеври завдяки спеціальним розрахункам, які й називаються золотим перерізом.

Якщо говорити про обличчя людини, то потрібно виміряти його довжину та ширину. Ідеальним вважається обличчя, довжина якого перевищує ширину в 1,6 раза. Крім того, вимірюються ще три сегменти — від лінії, де починає рости волосся, до області між очима, від області між очима до нижньої частини носа і від нижньої частини носа до нижньої частини підборіддя. Якщо ці параметри рівні, людина вважається гарною.

Ось список Джуліана де Сільви:

1. Джоді Комер — 94,52%

2. Зендея — 94,37%

3. Белла Хадід — 94,35%

4. Бейонсе — 92,44%

5. Аріана Гранде — 91,81%

6. Тейлор Свіфт — 91,64%

7. Джордан Данн — 91,39%

8. Кім Кардаш'ян — 91,28%

9. Діпіка Падуконе — 91,22%

10. Чон Хо Ен — 89,63%

Як бачимо, укладач списку назвав найкрасивішою жінкою у світі 29-річну британську актрису Джоді Комер. Вона відома за роль у популярному серіалі «Вбиваючи Єву».

Відповідно до розрахунків де Сільви, Джоді відповідає параметрам золотого перерізу на 94,52%.

«У неї найвищі загальні показники розташування носа і губ, і вона була майже на першому місці за формою губ і положення очей. Її підборіддя гарної форми, а загальна форма обличчя справді сильна», — наголосив пластичний хірург.

Якщо уважно подивитися на розрахунки де Сільви, то ми бачимо, що у Комер усі показники вищі за 90%, за винятком двох. Це лоб та брови.

Раніше найкрасивішою жінкою у світі, згідно з золотим перерізом, називали американську супермодель Беллу Хадід. На цей раз вона посіла лише третє місце.

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