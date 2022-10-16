Почули Зеленського? Число «хороших росіян», ліквідованих в Україні, досягло позначки 65 тисяч
Під час учорашнього вечірнього звернення до українців президент Володимир Зеленський заявив про те, що втрати ворога наближаються до страшної цифри у 65 тисяч убитих російських військових.
Схоже, у ЗСУ вирішили «не підводити» главу держави й «забезпечили» це: за добу українські захисники знищили ще 300 окупантів, і цифра втрат росії з початку війни склала 65 тисяч путінських нелюдів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Окрім знищених рашистів, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:
- танків — 2529 (+5 за добу),
- бойових броньованих машин — 5193 (+14),
- артилерійських систем — 1589 (+7),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1224 (+14),
- автомобільної техніки та автоцистерн — 3959 (+8),
— спеціальної техніки — 143 (+1).
Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.
У коментарях українці анітрохи не засмучені загибеллю 65 тисяч путінців, які прийшли на нашу землю зі злочинними цілями.
Нагадаємо, минулої доби ЗСУ відбили атаки противника в районах 8 населених пунктів у Донецькій області. Авіація Сил оборони вразила 24 райони зосередження озброєння та військової техніки, а також 8 позицій зенітних ракетних комплексів рашистів. Підрозділи протиповітряної оборони збили 6 БпЛА та 1 вертоліт ворога. Також знищено 7 об'єктів ППО росіян.71
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