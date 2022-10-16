Російські загарбники намагаються вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках і не припиняють обстріли мирних українських міст та сіл, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі та житлових будинках.



Про це йдеться у черговому зведенні Генштабу ЗСУ на ранок 16 жовтня.



За уточненою інформацією, підтверджено результати вогневої поразки противника. Внаслідок точкових ударів артилерії Сил оборони у населеному пункті Марфопіль Запорізької області знищено склад боєприпасів та поранено понад 20 окупантів. У Токмаку знищено 10 одиниць військової техніки та поранено до 40 військовослужбовців. У Пологах — до 30 поранених росіян. У Кам'янці-Дніпровському знищено 7 одиниць військової техніки та поранено близько 40 військовослужбовців противника.

Минулої доби ЗСУ відбили атаки противника в районах населених пунктів Торське і Спірне на Краматорському напрямку, Берестове, Соледар і Бахмут на Бахмутському напрямку, а також Мар'їнка, Перемога і Невельське на Авдіївському напрямку.



Авіація Сил оборони завдала 32 удари. Підтверджено поразку 24 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 8 позицій зенітних ракетних комплексів рашистів. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони у різних напрямках збили 6 БпЛА та 1 вертоліт ворога.

Ракетні війська та артилерія за минулу добу вразили три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, один склад боєприпасів, 7 об'єктів ППО росіян.

Нагадаємо, президент Зеленський у своєму нещодавньому відеозверненні сказав, що шлях до закінчення цієї війни та миру — це реальні перемоги ЗСУ та повне витіснення окупантів з української землі.

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