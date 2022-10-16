Швидше зберуться повалити путіна: Арестович пояснив, чому Україні вигідна відсутність переговорів з рф

Відсутність переговорів між Україною та росією сприяє тому, щоб у рф визріла змова проти президента володимира путіна з метою його повалення.

Про це заявив в ефірі програми «Фейгін LIVE» радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

У цьому епізоді програми мова зайшла про те, що деякі російські офіційні особи почали розкручувати думку про те, що росія не винна у початку війни.

«Логіка така — нас втягнули, війни ми не хотіли. А читайте — ми не винні, нас же втягнули, це ж не ми. У всіх цих руйнуваннях побічно винні Сполучені Штати. Бучах та інших Ізюмах, бо вони ж втягували. Ми були змушені. А там далі — туман війни, стріляєш і не бачиш, а потім бац — і виявилося 400 цивільних трупів…», — процитував Арестович глаз'єва.

За словами Арестовича, раніше глаз'єв заявив, що в США чекали на вторгнення росії в Україну і «росія виявилася втягнута у війну з усім Заходом за американо-британським сценарієм». Наївному російському керівництву нібито переконали, що вона зможе швидко перемогти Україну. Ще один депутат стверджував, що російській стороні нібито «викликали ілюзію швидкої перемоги».

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На думку Арестовича, те, що росія хоче переговорів, неминуче випливає з посилу про нібито її невинуватість у війні.

«Це неминуче випливає з першого, оскільки якщо Штати та Британія втягнули, значить, у них є якісь інтереси, давайте поговоримо про ці інтереси…», — додав Арестович.

Але переговорів не буде, наголосив радник голови ОП.

«А нічого не буде, ніяких переговорів, тому що відсутність переговорів з ними — найвигідніша стратегія щодо якнайшвидшого облаштування колапсу всередині самої росії і приведення ситуації до такої, що ось такі ось глаз'єви, змовившись з іншими усякими товаришами, захочуть прибрати володимира владимировича (путіна. — Авт.) з посади президента», — вважає він.

Нагадаємо, що Україна відмовилася вести переговори з росією, поки при владі перебуває владимир путін. Таке рішення було ухвалено на засіданні РНБО, і 4 жовтня його увів у дію президент Володимир Зеленський.

10 жовтня росія завдала масованого ракетного удару по Україні, а також використала проти нашої країни дрони-камікадзе, призвівши до багатьох жертв і постраждалих. Глава Офісу президента Андрій Єрмак, коментуючи удари по Україні, сказав, що росія ракетним терором намагається схилити Київ до переговорів.

13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію щодо подальшої ескалації агресії росії проти України, в який визнала діючий в країні режим терористичним.

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