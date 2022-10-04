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Україна

Переговори з путіним неможливі: Зеленський підписав важливий документ

12:25 4 жовтня 2022
Зеленський

Президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про дії України у відповідь на спробу росії анексувати наші території. У документі також констатується неможливість проведення переговорів з президентом рф володимиром путіним.

У рішенні РНБО від 30 вересня, зокрема, йдеться про те, що Україна не вестиме переговори з нинішнім президентом росії путіним.

Також затверджено текст Спільної заяви президента, прем'єр-міністра та спікера Верховної Ради до Організації Північноатлантичного договору. Йдеться про заявку на вступ до НАТО.

Кабміну доручено підготувати пропозиції щодо багаторівневої системи гарантій безпеки, забезпечити посилення обороноздатності України шляхом збільшення постачання військово-технічної допомоги.

Верховній Раді рекомендовано ухвалити законопроєкти про санкційне реагування на повномасштабне вторгнення рф в Україну та ескалацію війни.

Нагадаємо, у черговому відеозверненні Зеленський розповів про кремлівські фейки, якими росЗМІ лякають мешканців захоплених українських територій. Глава держави заявив, що Україна не вважає колаборантами тих людей, хто вимушено опинився в окупації та не співпрацював з росіянами, не зрадив свою Батьківщину.

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