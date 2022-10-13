ПАРЄ визнала режим у росії терористичним і вимагає створення трибуналу

Якщо до Конгресу США тільки внесли законопроекти про визнання росії країною-спонсором тероризму, то у Парламентській асамблеї Ради Європи ухвалили резолюцію, в якій російський режим називають терористичним.

Як повідомляє народний депутат України Олексій Гончаренко, за це проголосували 99 делегатів ПАРЄ, утримався лише один.

Серед найважливіших моментів резолюції він назвав, зокрема, те, що російський режим визнається терористичним, що є потужним сигналом світового масштабу і ще одним кроком до того, аби рф визнали країною-спонсором тероризму.



«Вперше в історії Рада Європи заявила, що потрібно дати зброю! Мова йде про системи ППО для захисту цивільного населення. Зазначається, що перебування росії у Радбезі ООН не є легальним, немає юридичних підстав, чому вони там знаходяться», — зазначив Горчаренко и додав, что ПАСЄ висловилася за якнайскоріше створення міжнародного трибуналу.

Нагадаємо, що напередодні ГА ООН підтримала резолюцію щодо територіальної цілісності України із закликом до росії вивести свої війська.

Фото Pixabay

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