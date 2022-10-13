40.04 / 41.00 38.31 / 39.57
Київ: +10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

ПАРЄ визнала режим у росії терористичним і вимагає створення трибуналу

14:50 13 жовтня 2022
Прапори країн Ради Європи

Якщо до Конгресу США тільки внесли законопроекти про визнання росії країною-спонсором тероризму, то у Парламентській асамблеї Ради Європи ухвалили резолюцію, в якій російський режим називають терористичним.

Як повідомляє народний депутат України Олексій Гончаренко, за це проголосували 99 делегатів ПАРЄ, утримався лише один.

Серед найважливіших моментів резолюції він назвав, зокрема, те, що російський режим визнається терористичним, що є потужним сигналом світового масштабу і ще одним кроком до того, аби рф визнали країною-спонсором тероризму.

«Вперше в історії Рада Європи заявила, що потрібно дати зброю! Мова йде про системи ППО для захисту цивільного населення. Зазначається, що перебування росії у Радбезі ООН не є легальним, немає юридичних підстав, чому вони там знаходяться», — зазначив Горчаренко и додав, что ПАСЄ висловилася за якнайскоріше створення міжнародного трибуналу.

Нагадаємо, що напередодні ГА ООН підтримала резолюцію щодо територіальної цілісності України із закликом до росії вивести свої війська.

Фото Pixabay

159

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Зоряне небо

Конфлікти у Овнів, віщі сни у Раків та несподіваний поворот долі у Стрільців: гороскоп на 13 жовтня 2022 року

Марина Боржемська

«Війна все змінила»: Марина Боржемська про зустрічі дітей із колишнім чоловіком

Наталія Кличко

«Перше, що зробила — написала Віталію. Бо він батько моїх дітей»: Наталія Кличко розповіла, як пережила ракетну атаку на Київ

Олена Валіуліна

«Сама зібрала по шматках свого обвугленого сина, потягла його на візочку й закопала в квітах біля розбитого будинку»: трагедія сталася на Харківщині

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту