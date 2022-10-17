Заробляли на небіжчиках мільйони: у Дніпрі викрили чиновників, які торгували місцями на цвинтарях (фото)

В Дніпрі повідомлено про підозру десятьом службовим особам комунального підприємства «Міська ритуальна служба» Дніпровської міськради.

Як повідомляють в Офісі генпрокурора, директорка комунального підприємства та її заступник у змові з вісьмома керівниками кладовищ організували злочинну схему, систематично вимагаючи та отримуючи хабарі за виділення місць для поховання тіл померлих на міських ладовищах.

Фото прокуратури

Було встановлено, що службовці навмисно завищували дійсну вартість ритуальних послуг. Так, за поховання одного померлого у рідних вимагали до 50 тис грн, тоді як офіційна сума платежу становить 3,5 тис грн. Якщо рідні небіжчика відмовлялися сплачувати таку суму, керівник цвинтаря відмовляв у наданні послуг з організації поховання померлих.

Фото прокуратури

Щомісячно організатори схеми отримували прибуток у майже 7 млн грн.

Очільницю комунального підприємства та її заступника затримали під час передачі чергової частини неправомірної вигоди у розмірі 2 млн грн.

Фото прокуратури

«У ході санкціонованих обшуків за місцем мешкання учасників вилучено 5 млн грн, комп’ютерну техніку, телефони, чорнову документацію. Наразі десятьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що схожу схему було викрито в столиці, де на закритих і напівзакритих цвинтарях за місце для поховання хабарники брали від 3 до 6 тисяч доларів.

Фото прокуратури Дніпропетровщини

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