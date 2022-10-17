Український силач на прізвисько Гігант встановив новий світовий рекорд (відео)

Український стронгмен та майстер пауерліфтингу Павло Наконечний на турнірі Giants Live Strongman у шотландському Глазго встановив світовий рекорд у піднятті 350-кілограмового грифа Акселя. 25-річний силач на прізвисько Гігант (зріст атлета — 193 см) зумів підняти снаряд 11 разів.

«На фото 11-те повторення та рекорд світу у становій тязі Акселя на повторення — 350 кг. Ми з Антоном Дубровським (український стронгмен. — Авт.) на емоціях нарахували 10 повторень. Але за 15 хвилин нам сказали, що виконано 11. Як думаєте, до 16 повторень зробимо?» — написав Павло Наконечний у своєму Instagram.

Зазначимо, що уродженець Львова Павло Наконечний змалку захоплювався спортом. У його житті були плавання та карате, але з 14 років харизматичний хлопець почав тренування із залізом і досяг великих успіхів. Зокрема, 2014 року українець став чемпіоном світу серед юніорів з пауерліфтингу. 2017-го Павло сильно додав у становій тязі і встановив світовий рекорд, піднявши 355,5 кілограма, випередивши тодішнього фаворита британця Люка Річардсона (337,5 кг). Крім того, на чемпіонаті світу WRPF Павло Наконечний при спробі потягнути 415 кг отримав травму біцепса, але навіть це не завадило українцю стати чемпіоном і взяти головний приз — автомобіль Subaru.

Павло Наконечний активно пробує себе у бізнесі. Йому належав ресторан здорового харчування PowerFood. Серед захоплень атлета — спортивна риболовля та автомобілі.

До речі, наприкінці лютого, через кілька днів після повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну стронгмен звернувся до російських матерів з проханням не відправляти синів на війну — інакше на них чекає смерть.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що стронгмен Олексій Новіков став найсильнішою людиною Європи та закликав публіку вшанувати пам'ять українських воїнів.

Фото Instagram

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