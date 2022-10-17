Як розпізнати іранський дрон, аби врятуватися: українцям дали поради

Україна останнім часом почала піддаватися атакам російських дронів-камікадзе іранського виробництва. Такі дрони можуть нести кілька кілограмів вибухівки й при влучанні створити потужну ударну хвилі.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розробили інструкцію, як розпізнати та вберегтися від ворожої зброї.

Як розпізнати ворожі безпілотники та як діяти?

1. Двигун БПЛА «Шахед» гучний — при наближенні в повітрі чути звук, схожий на роботу двигуна мопеда чи бензопили.

2. Зачувши звук безпілотника, намагайтесь якомога швидше потрапити в спеціально обладнане укриття, підвал, цокольний поверх будинку, підземний паркінг, перехід чи дотримуйтесь правила «двох стін».

3. Не залишайтесь у транспорті — вийдіть та вибіжіть якнайдалі від дороги й знайдіть можливе укриття.

4. Намагайтесь обирати місця для укриття якнайдалі від військових, стратегічних об’єктів, адміністративних установ.

5. Не ховайтеся в під’їздах, під арками, на сходових майданчиках, у підвалах панельних будинків, біля автотехніки, автозаправних станцій тощо.

6. Будь-яку інформацію щодо переміщення ворожих безпілотників та в разі їх падіння, місцезнаходження варто повідомити за номером 102. У жодному разі не можна наближатися до місця падіння й чіпати уламки.

Як писали «ФАКТИ», раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський закликав власників зброї не намагатися збивати дрони і залишити цю справу правоохоронцям та військовим.

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