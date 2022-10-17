40.07 / 40.91 38.31 / 39.54
Київ: +15
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Як розпізнати іранський дрон, аби врятуватися: українцям дали поради

16:35 17 жовтня 2022
Дрони

Україна останнім часом почала піддаватися атакам російських дронів-камікадзе іранського виробництва. Такі дрони можуть нести кілька кілограмів вибухівки й при влучанні створити потужну ударну хвилі.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розробили інструкцію, як розпізнати та вберегтися від ворожої зброї.

Як розпізнати ворожі безпілотники та як діяти?

1. Двигун БПЛА «Шахед» гучний — при наближенні в повітрі чути звук, схожий на роботу двигуна мопеда чи бензопили.
2. Зачувши звук безпілотника, намагайтесь якомога швидше потрапити в спеціально обладнане укриття, підвал, цокольний поверх будинку, підземний паркінг, перехід чи дотримуйтесь правила «двох стін».
3. Не залишайтесь у транспорті — вийдіть та вибіжіть якнайдалі від дороги й знайдіть можливе укриття.
4. Намагайтесь обирати місця для укриття якнайдалі від військових, стратегічних об’єктів, адміністративних установ.
5. Не ховайтеся в під’їздах, під арками, на сходових майданчиках, у підвалах панельних будинків, біля автотехніки, автозаправних станцій тощо.
6. Будь-яку інформацію щодо переміщення ворожих безпілотників та в разі їх падіння, місцезнаходження варто повідомити за номером 102. У жодному разі не можна наближатися до місця падіння й чіпати уламки.

Як писали «ФАКТИ», раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський закликав власників зброї не намагатися збивати дрони і залишити цю справу правоохоронцям та військовим.

193

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

таїсія та деніс повалій

«Все добре та правильно»: зрадниця Повалій разом із сином знову взяли участь у російському шоу

Документ

Підтверджувати трудовий стаж доведеться за новими правилами: що змінилося

Пугачова та Галкін

У Пугачової може статися поповнення у сім'ї, — ЗМІ

торт

«Супершвидкий» та «суперсмачний» торт «Снікерс»: готується за сім хвилин, без духовки, желатину та згущеного молока

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту