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Зросла кількість жертв атаки дронів на Київ (фото та відео)

12:56 17 жовтня 2022
Атака дронів на Київ

Внаслідок атаки дронів-камікадзе на Київ, один з яких поцілив у житловий дім, кількість жертв збільшилася до трьох.

«Станом на зараз врятовано 19 осіб, 4 постраждали, 2 особи загинуло», — повідомив заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко. Трохи пізніше він повідомив, що загиблих вже троє.

За інформацією КМДА, у бік столиці ворог випустив 28 дронів-камікадзе, з яких долетіли п'ять. Інші були збиті різними засобами.

 

Як пише "Інформатор", ворожий дрон поцілив у чотириповерхову житлову будівлю дореволюційної побудови - її побудували у 1917 році. Будинок не є пам'яткою архітектури, проте значиться в реєстрі міських визначних пам'яток та має історичну цінність. На першому поверху розташовувалися салон краси та заклад громадського харчування, інші поверхи були житловими.

Відео вибуху в мережу виклав журналіст Андрій Цаплієнко.

 

А у ДСНС додали, що під ударом опинився не лише житловий дім, але й адмінбудівля.

Раніше у командуванні Повітряними силами ЗСУ повідомили, що вранці в зоні відповідальності Повітряного командування «Центр» (північні та центральні регіони країни) зенітними ракетними підрозділами та винищувальною авіацією знищено дев'ять дронів-камікадзе «Shahed-136». Ще два дрони ліквідували бійці ППО Сухопутних військ. Баражуючи снаряди були випущені у бік Києва з південного напрямку.

Фото ОП

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