Жодної самодіяльності: у МВС просять українців не намагатися збити дрон, що летить, самотужки

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський закликав власників зброї не намагатися збивати дрони і залишити цю справу правоохоронцям та військовим. Про це він заявив після масованої атаки дронами проти України 17 жовтня в ефірі телемарафону.

«Вірогідність такого збиття є надзвичайно малою, а небезпека, якщо наприклад недосвідчена людина просто зі зброї буде стріляти вгору, перевищує можливість збити (такий дрон). Тому я хочу, користуючись нагодою, звернутися до містян, до тих, хто володіє зброєю (і застерегти): з пістолета, з карабіна не варто стріляти поміж багатоповерхових будинків. Це може призвести до травмування і до більшої біди, ніж можливо, збити дрон», — повідомив він.

Очільник МВС підтвердив, що під час нинішньої ранкової атаки «Шахедами» столиці поліцейські в центрі відкривали вогонь і один із дронів їм вдалося збити.

«Сьогодні ворог атакував Україну 42-ма дронами, 36 з яких були збиті», — заявив він.

За словами Монастирського, в напрямку Києва рухалося 30 безпілотників, 25 з яких було збито.

Як писали «ФАКТИ», серед жертв атаки дронів-камікадзе по Києву — молода сім'я. Загинула пара — Богдану та Вікторії було по 34 роки. Як стверджують свідки, загибла була на шостому місяці вагітності і в грудні збиралася йти у декрет.

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