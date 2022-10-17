Протягом декількох тижнів шанувальники стежили за судовим процесом між Джонні Деппом та Ембер Герд. Там зірка кіно вважав за краще показуватися з бородою і косицею, повідомляє t-online.

Вже кілька днів зірка «Піратів Карибського моря» має абсолютно новий образ. Власне, він лише позбувся борідки. Однак його важко впізнати без волосся на обличчі. Він вкотре продемонстрував це на червоній доріжці заходу SiriusXM у Нью-Йорку.

З чисто виголеним обличчям він виглядає значно молодшим. Крім того, актор не з'явився у своїх костюмах, як це було останнім часом. Натомість Джонні був одягнений у джинси, білу сорочку з бахромою та шкіряну куртку у вінтажному стилі. Депп поєднав це з кількома кольє і чорними туфлями. Цього разу сонцезахисні окуляри з синім відтінком він носив у волоссі. Його грива не була строго зачесана назад, як у залі суду. Замість цього він залишив своє каштанове волосся розпущеним. Вражає також гарний настрій американської зірки, яка зараз перебуває у турне разом зі своїм другом — рокером Джеффом Беком.

Ембер Герд, як кажуть, живе на Майорці під вигаданим ім'ям. Кажуть, що зараз актриса називає себе Мартою Джейн Каннарі й проживає в іспанському селі Костіткс. Вона була помічена там у жовтні.

Нагадаємо, що суд відновив репутацію Джонні, і актор може розраховувати на відновлення роботи з великими голлівудськими студіями, які протягом останніх двох-трьох років відмовляли йому у співпраці.

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