«Повністю жіночий обмін»: 17 жовтня з полону вдалося повернути 108 українок (фото)

Україна продовжує звільняти полонених громадян. Черговий масштабний обмін полоненими вдалося провести 17 жовтня. Під чась нього звільнили з полону 108 українсбких жінок. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

“Це був перший цілковито жіночий обмін. У полоні перебували мами та доньки, яких дуже чекали рідні. 37 евакуйованих з «Азовсталі», 11 офіцерів, 85 - рядових та сержантів. З них - 35 захисниць із ЗСУ, 32 - ВМС, 12 - ТРо, 8 - НГУ, включно з 2 із «Азову», 5 - ДССТ, 4 ДПСУ та 12 цивільних. Серед звільнених були дівчата, незаконно ув‘язнені в ордло, які потрапили в полон ще до широкомасштабного вторгнення. Люди сиділи з 2019 року в псевдореспубліках за «надто проукраїнську позицію», яка виражалась в перевезенні гуманітарки для дітей-сиріт, надумані «шпигунство» та «тероризм». Це був нервовий обмін”, - написав він.

За словами Єрмака, зараз всі дівчата будуть проходити медичний огляд, реабілітацію.

Як писали «ФАКТИ», днями вдалося звільнити з полону ще 20 людей.

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