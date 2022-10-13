В Україну вдалося повернути ще 20 бранців: перші подробиці

Україна продовжує повертати полонених додому. Вдалося звільнити з полону ще 20 людей. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Наші повертаються додому. Черговий обмін полоненими, чергові миті радості і усвідомлення того, що сьогодні для багатьох родин буде один з кращих днів у житті. Вдалося звільнити з полону 20 людей. Це 20 історій українських героїв, 14 — воїнів ЗСУ, 4 бійців ТРо, одного нацгвардійця та військовослужбовця ВМС. Є люди, яких росіяни утримували в Оленівці, на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. Хлопці зараз проходять медичний огляд, всі щасливі бути на рідній землі», — написав він.

Політик запевнив, що Україна поверне всіх, хто опинився у полоні.

Як писали «ФАКТИ», президент України Володимир Зеленський, виступаючи на пленарному засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи, розкритикував Міжнародний комітет Червоного Хреста за недостатні зусилля щодо доступу до українських полонених, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

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