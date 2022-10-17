Ключові гарячі точки на Донбасі — Соледар і Бахмут, де тривають дуже важкі бої.

Про це у своєму черговому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський, додавши, що проти Сил оборони ворог кинули всіх, кого зміг, зокрема й дві тисячі кримінальних злочинців.

«Це — „зеки“ з великими термінами покарання за тяжкі злочини. Їх на фронті утримують не лише грошима, а й обіцянкою амністії. Ось так російська держава спонсорує терор — шукає по тюрмах убивць і обіцяє їм свободу, якщо вони вбиватимуть знову. Хтось у світі ще сумнівається, чи варто офіційно визнавати росію державою-терористом? Навряд чи», — зазначив він та подякував українським воїнам, які героїчно тримають позиції і під Бахмутом, і під Соледаром, і на всіх інших напрямках, де зараз тривають бойові зіткнення.

Окремо він згадав про підрозділи, які забезпечують поповнення обмінного фонду. Це надзвичайно важливо, оскільки збільшує можливості звільнення наших полонених героїв.

«Я дякую 54-му окремому розвідувальному батальйону імені Михайла Тиші, 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді й 92-й окремій механізованій бригаді, які під час наступальних дій суттєво збільшили нашу можливість повертати українців додому. Ми пам’ятаємо про наших людей, яких утримують у росії. Ми маємо звільняти їх і маємо звільнити їх усіх, не залишаючи ворогу нікого. Але для цього нам потрібно брати в полон окупантів — якнайбільше», — сказав Зеленський.

Говорив президент і про ракетний терор, через який у деяких містах і районах України доводиться обмежувати постачання електрики, щоб стабільно працювала вся система. Він закликав українців свідомо ставитися до споживання електрики у пікові години, аби запобігти віяловим відключенням.

«Це невелика річ для побуту кожної людини, однак дуже вагома в межах усієї енергосистеми України. Наприклад, цієї суботи мешканці Чернігівської області обмежили своє споживання електрики на 20%. Я вам дуже вдячний. А загалом по країні в середньому — на 10%. Київ та область — тільки на 7%. Будь ласка, зробіть більше, якщо маєте таку змогу. Від 17:00 до 23:00 маємо скоротити наше споживання електрики. Це такий крок, який разом з іншими забезпечить поразку для російських терористичних планів», — підкреслив президент та додав: «Я дякую всім, хто захищає Україну! Дякую кожному й кожній, хто воює, працює, допомагає заради нашої перемоги! У єдності й спільних діях — наша сила, сила України! Слава Україні!»

Нагадаємо, що ранком столиця піддалася атаці з повітря дронами-камікадзе. Кілька вибухів пролунали у центрі міста.

Фото Офісу президента України

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