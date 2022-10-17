Одкровення з тюремної камери: подруга мільярдера-педофіла та принца Ендрю Гіслейн Максвелл дала перше інтерв'ю

Британські та американські ЗМІ палко обговорюють заяви колишньої світської левиці Гіслейн Максвелл, яка багато років допомагала мільярдеру Джеффрі Епштейну розбещувати неповнолітніх дівчат. За це вона отримала 20 років ув'язнення, яке відбуває у США. Вперше за багато років Максвелл дала велике інтерв'ю.

Якщо точніше, інтерв'ю було два. З нею розмовляла режисерка Дафна Барак, яка знімає документальний фільм про скандальну справу Епштейна і про саму Гіслейн, а також їхні зв'язки із сильними світу цього. Картину замовили американські канали CBS та Paramount Plus.

Попри безліч доказів, які дозволили присяжним у червні 2022 року визнати Максвелл винною у розбещенні неповнолітніх та примусі їх до проституції, Гіслейн продовжує гнути свою лінію. Вона стверджує, що з неї зробили цапа-відбувайла, а винен у всьому Епштейн. Але його немає в живих, а покарати когось було потрібно.

Мільярдер-педофіл був знайдений мертвим у тюремній камері влітку 2019 року. За офіційною версією, Джеффрі наклав на себе руки. Суд не встиг винести йому вирок.

Максвелл майже рік ховалася від американської поліції та ФБР, але все ж таки була заарештована. Прокуратура назвала її не просто спільницею Епштейна, а хижачкою та ключовим гравцем у всіх його злочинах. Присяжні погодилися з тим, що саме Гіслейн протягом 10 років вербувала для свого друга і, ймовірно, колишнього коханця дівчаток-підлітків, а потім схиляла їх до сексу з ним та його впливовими знайомими.

Тепер Максвелл заявила, що знайомство з Епштейном і тривалі стосунки з ним були головною помилкою у її житті, про що вона шкодує. Вона також сказала в інтерв'ю, що розуміє своїх колишніх друзів та знайомих, які зреклися її. «Постраждало дуже багато людей. Навіть ті, хто ніколи не підтримував тісні стосунки зі мною чи Епштейном. Просто ці люди надавали нам якісь незначні послуги. Тепер вони залишилися без роботи, втратили багато чого…» — заявила 60-річна Гіслейн.

Проте найбільше, на її думку, постраждав британський принц Ендрю. Максвелл називає сина королеви Єлизавети II та рідного брата короля Чарльза III своїм добрим другом. Гіслейн не засуджує принца за те, що він відвернувся від неї, хоча їй було боляче дізнатися про це.

Добрі друзі принц Ендрю та Гіслейн Максвелл

І ось тут Гіслейн зробила сенсацію. Вона заявила, що фотографія, що стала вже знаменитою, на якій зображені принц Ендрю, неповнолітня американка Вікторія Джуффре і сама Максвелл, є підробкою.

Нагадаємо, цей знімок був опублікований у британській пресі й став головним доказом того, що Ендрю був знайомий із Джуффре. Вікторія звинуватила принца в тому, що він тричі схилив її до сексу з нею, коли їй ще не було 18 років. А познайомила їх Максвелл. Фото було зроблено у 2001 році у лондонському будинку Гіслейн.

Ендрю всіляко заперечував факт знайомства з Джуффре. Вона подала проти нього цивільний позов. У лютому 2022 року сторони підписали угоду про позасудове врегулювання конфлікту. Скільки британський принц заплатив Вікторії, достеменно не відомо, але західні ЗМІ впевнені — сума становила кілька мільйонів доларів.

Секс-скандал завдав репутації принца Ендрю непоправного удару. Ще за життя Єлизавети йому довелося відмовитися від усіх військових звань та почестей, а також скласти із себе королівські обов'язки.

Фотографія, яку Максвелл раніше називала справжньою, а тепер вважає фейком

У 2015 році Максвелл визнала публічно, що фотографія справжня. Проте тепер вона спростувала себе. Гіслейн нагадала Дафне Барак свої слова. «Я говорила так — фото виглядає справжнім, я думаю, воно справжнє. Тоді я мала на увазі, що інтер'єр на знімку справді відповідає моєму. Тобто фотографували у моїй оселі. Однак решта — підробка», — заявила Максвелл.

Барак попросила її пояснити, з якої підстави вона так стверджує. «Я бачу щонайменше 50 деталей, які не відповідають дійсності. Тому знімок не є справжнім», — відповіла Гіслейн, але не захотіла більше нічого уточнювати.

Вона додала, що уважно стежить за тим, що відбувається у Британії, як постраждав принц Ендрю. «Мені так його шкода. Мені він не байдужий…» — сказала Максвелл.

До речі, її «турбота» про принца викликала обурення у його друзів. Деякі з них заявили: «Ендрю потрібне її співчуття як зайва дірка в голові!»

Гіслейн також сказала, що дуже цінує дружбу з двома американськими президентами — Біллом Клінтоном та Дональдом Трампом. Говорячи про Клінтона, який відвідував приватні заходи Епштейна, вона наголосила: «У нас були особливі стосунки, які тривали багато років. У нас було стільки спільного. Мені шкода, що він став ще однією жертвою просто через те, що був знайомий із Джеффрі. Я розумію, що він, як і багато інших, не може більше вважати мене за друга».

Дональд і Меланія Трамп у компанії Джеффрі Епштейна та Гіслейн Максвелл

А ось Трамп не побоявся скандалу і привселюдно висловив співчуття Максвелл, коли їй винесли вирок. «Це була для мене честь, що він згадав мене. Зрештою, Трамп славиться тим, що каже те, що думає. Мені це надало сил», — зізналася Гіслейн Максвелл.

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