Подрузі та помічниці мільярдера-педофіла Джеффрі Епштейна винесли вирок

У вівторок, 29 червня, у США завершився один із найгучніших кримінальних процесів останніх років. Федеральний суд Мангеттену ухвалить вирок Гіслейн Максвелл, подрузі й помічниці нині покійного мільярдера-педофіла Джеффрі Епштейна. 60-річну британську світську левицю визнали винною у сексуальній експлуатації неповнолітніх. Її засудили до 20 років ув'язнення.

Присяжні прийшли до висновку, що Максвелл протягом десяти років допомагала Епштейну, з яким його пов'язував раніше любовний зв'язок, розтлівати й ґвалтувати дівчаток-підлітків. Число жертв йде на десятки.

Гіслейн вербувала для Джеффрі дівчаток. Вона спокушала їх красивим життям, дорогими речами, грошима, а потім схиляла до сексуальних контактів із фінансистом та його впливовими друзями.

У ході процесу в залі суду звучало багато відомих імен — принц Ендрю, Дональд Трамп, Білл Клінтон, Білл Гейтс. Це зовсім не означає, що вони користувалися послугами неповнолітніх рабинь Епштейна. Проти них жодних звинувачень не висувалося — це була справа лише Гіслейн Максвелл. Але імена цих людей наочно показують, у яких колах оберталися Епштейн та його помічниця, яким впливом вони мали.

Свідками звинувачення у суді виступили чотири жінки. Всім було від 14 до 18 років, коли Максвелл привезла їх до Епштейна. Вона була при першому сексуальному контакті кожної з них з Джеффрі, а в деяких випадках і сама брала участь у сексуальних іграх з дівчатами.

Епштейна було заарештовано у липні 2019 року. 10 серпня того ж року його знайшли мертвим у тюремній камері у Нью-Йорку. За офіційною версією фінансист наклав на себе руки. Але багато хто впевнений, що мільярдера вбили, оскільки він знав дуже багато брудних таємниць сильних світу цього. Говорили також, що Джеффрі десь зберігав величезний архів відеозаписів та фотографій. Весь цей компромат він збирав, щоб потім або шантажувати своїх впливових знайомих, або забезпечити власну недоторканність та безпеку.

Відразу після арешту Епштейна Максвелл втікла. Вона успішно ховалася близько року. Її заарештували у липні 2020 року у США. Виявилося, що весь цей час вона жила в будинку вартістю кілька мільйонів доларів, який їй допомогли таємно купити.

Адвокати намагалися подати Гіслейн як жертву Джеффрі. Вони переконували суд, що їхня клієнтка заслуговує не більше п'яти років позбавлення волі. Враховуючи, що вже майже два роки вона провела за ґратами, чекаючи початку процесу, Максвелл могла розраховувати на три роки в'язниці. Проте суд вирішив інакше.

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