На хабарі чиновникам і депутатам Микитась витратив десятки мільйонів доларів — гендиректор «Укрбуд»

Генеральний директор компанії «Укрбуд Девелопмент» Олег Майборода в інтерв’ю «Цензор» стверджує, що екснардеп Максим Микитась нібито передав нардепу Андрію Холодову на кампанію «Слуг народу» 1 млн 200 тис. доларів, «Батьківщині» 500 тис. доларів. Також, з його слів, іншим майбутнім представникам влади нібито передавались ще деякі суми (до 100 000доларів). За словами Майбороди, він має всі документальні підтвердження.

В інтерв'ю «Цензор.НЕТ» бізнесмен заявив, що Микитась завжди шукав виходи на корумпованих чиновників.

«Починаючи з Азарова, Кравця та Льовочкіна часів Януковича, Кононенка, Березенка часів Порошенка. Його дії з підкупу депутатів Київради, а саме фінансування їхньої передвиборчої кампанії та щомісячні виплати як „своїм“ депутатам, так і членам Земельної комісії Київради, давали змогу набувати прав на забудову тих чи інших проблемних ділянок», — стверджує Олег Майборода.

Майборода стверджує, що на корумпування ДАБІ, яку контролював Столар, для отримання містобудівних умов і обмежень, дозволів на будівництво, сертифікатів готовності будівництва Микитась нібито витратив понад 9 млн доларів.

«За тісного спілкування Микитася з Кононенком було безкоштовно відремонтовано офіс БПП на вул. Лаврська вартістю 3 млн доларів, що принесло Микитасю контракти на будівництво військових складів на 1 млрд грн. Микитась активно працював на Чорнобильській АЕС, при цьому корумпуючи як ексдиректора АЕС Грамоткіна, так і заступника директора НАЕК Орлова, якому Микитась передав три квартири та грошові кошти (розслідувано НАБУ та направлено до ВАСК)», — розповів в інтерв'ю Олег Майборода.

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